Lucrări de modernizare la cinci străzi din Oarda de Sus: Primăria a primit undă verde din partea APM Alba

Cinci străzi cu o lungime de peste 2 kilometri urmează să fie modernizate și reabilitate în Oarda de Sus. Primăria a primit acordul de mediu de la APM Alba pentru proiectul de infrastructură rutieră.

Potrivit documentației, investiția propusă constă în modernizarea a 5 străzi pe o lungime totală de 2241 m, formată din:

-Strada Tineretului are lungimea de 324m;

-Strada Cordovanilor are lungimea de 212m;

-Strada Mohorului are lungimea de 723m;

-Strada Zefirului are lungimea de 480m;

-Strada Viorelelor are lungimea de 502m;

Aceastea se află la nivel de îmbrăcăminte din balast contaminat cu pământ, fără o delimitare clară a tuturor funcțiunilor ce compun o stradă modernă.

Modernizarea presupune:

-Partea carosabilă cu lățimea de 4.00 m, sau 5,5 m, cu o bandă de circulație de 4.0 m sau cu 2 benzi de circulație de câte 2,75 m, încadrată de borduri 20x25x50;

-Platforma de încrucișare cu lățimea de 2.0 m pe partea dreaptă a străzii;

-Trotuar pietonal pe partea stângă a străzii având lățime de 1.00 m;

-Rigola carosabilă prefabricată din beton C35/45 pe partea dreapta a străzii;

-Spațiu verde pe ambele părți ale străzii având lățime variabila, pana la limita de proprietate, acolo unde este spatiu suficient pentru amplasarea acestuia.

-Panta transversală a părții carosabile este de 2.5 %, panta unica spre dreapta.

-Panta transversală a trotuarelor este de 2 % spre carosabil.

-Realizarea a unui număr total de 7 podete amplasate pe urmatoarele: Tineretului, Cordovanilor,Mohorului, Zefirului. Podetele vor fi realizate din tub din beton cu diametrul de 800 sau rigole carosabile prefabricate din beton

C35/45;

-structura rutieră cu următoarea alcătuire : strat de uzura beton asfaltic BA16 rul. 50/70: 4 cm;

-Strat de legatura beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70: 6 cm;

-Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal: 15 cm;

-Strat de fundatie inferior din balast: 15 cm;

-Strat inferior de fundatie, blocaj din piatra bruta: 40 cm.

-Strat de forma din balast: 10 cm;

Trotuare și accese la proprietăți:

-Accesele auto la proprietati vor fi amenajate pe o lungime de 4.50 m (util 4.50m), iar pe latime pana la limita de proprietate.

-Accesele pietonale la proprietati vor fi amenajate pe o lungime de 1.50 m (util 1.50m), iar pe latime pana la limita de proprietate.

-Accesele la proprietati vor avea dimensiunile geometrice conform detaliilor din partea desenata.

-Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curti.

-Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza din pavele prefabricate din beton (clasa C35/45), avand lățime de 1.0m.

-Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20×10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 – 20x20x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30×15 cm) la marginea partii carosabile.

Lucrări conexe:

-În cadrul proiectului au fost prevazute ridicarea/coborarea la cota a caminelor de vizitare pe partea carosabila si acostamente. Se vor prevedea piese din beton prefabricat, ansamblu capac si rama tip D400 la noile cote

impuse de elementele prefabricate;

-Canalizație edilitară subterană (canalizație curenți slabi).

Conform temei de proiectare, în cadrul modernizării strazii se propune proiectarea de canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare, adică realizarea unei canalizații pentru rețele de telecomunicații/curenti slabi, în vederea trecerii acestora din distribuție aeriană în distribuție subterană.

Siguranța circulației:

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala. Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea ecologica alba, care asigura vizibilitatea in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. Vopseaua se aplica la rece in grosime de pelicula uda de 600

microni conform SR 1848-7.

