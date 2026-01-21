MAI: Dependența de jocuri online poate afecta pe oricine. Pot deveni o problemă atât pentru copii, cât și pentru adulți”
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment, marți, 20 ianuarie 2026, cu privire la jocurile online.
MAI avertizează că jocurile online pot deveni o problemă atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, atunci când sunt folosite excesiv.
,,Dependența de jocuri online poate afecta pe oricine!
Jocurile online pot deveni o problemă atât pentru copii, cât și pentru adulți atunci când sunt folosite excesiv.
Semnele includ pierderea controlului asupra timpului, iritabilitate, neglijarea responsabilităților și izolarea socială.
Echilibrul este esențial!
Stabilește limite, încurajează activitățile offline și cere ajutor atunci când jocul nu mai este doar distracție”, se arată în mesajul transmis de MAI.
