Magistraţii se vor pensiona la 65 ani, iar pensia lor nu va mai depăşi 70% din ultimul salariu net. Judecătorii CCR, vor rămâne cu pensiile neatinse. Proiectul de lege, în dezbatere publică

Magistraţii se vor pensiona la 65 ani, iar pensia lor nu va mai depăşi 70% din ultimul salariu net. Momentan, modificările sunt doar în stadiul de intenţie, proiectul de lege fiind pus de Guvern în dezbatere publică. Surpriza apare însă în cazul judecătorilor CCR, care vor rămâne cu pensiile neatinse.

Judecătorii şi procurorii se vor pensiona la 65 ani, dar vârsta de pensionare va creşte gradual. Pragul de 65 de ani se va atinge abia din 2036. Vechimea minimă pentru pensionare va creşte la 35 ani, din care cel puţin 25 în funcții juridice.

Pensiile magistraţilor nu vor depăşi 70% din venitul net încasat în ultima lună de activitate, faţă de 80% din brut pe legea în vigoare. În cazul pensionării anticipate, va exista o penalizare anuală de 2%, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Noua lege nu va afecta pensiile aflate în plată. Iar magistraţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la 1 octombrie nu vor fi afectaţi de noile reguli. Pensia lor se va calculca potrivit legii în vigoare, adică va fi egală cu veniturile din ultima lună de activitate.

Pensia medie a magistraţilor depăşeşte în prezent 25 mii de lei / lună. Dacă facem o comparaţie, pensia medie a unui român este de 2.800 de lei, adică de nouă ori mai mică.

Judecătorii CCR au fost excluşi din proiectul de lege. Iar asta înseamnă că vor rămâne cu pensiile neatinse şi o vechime de 25 ani necesară pentru pensionare.

Proiectul ar trebui să fie adoptat până la data de 1 octombrie 2025, când intră în vigoare reforma pensiilor cerută de Uniunea Europeană. În martie, Comisia Europeană a aprobat doar parţial plăţile pentru cea de a treia cerere de plată a României din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi le-a suspendat pentru şase jaloane neîndeplinite, printre care pensiile speciale.

