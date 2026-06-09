Magistrații Judecătoriei Alba Iulia denunță „încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”: Oprirea integrală a activității instanței, încă în analiză

Toți cei 14 judecători ai Judecătoriei Alba Iulia au adoptat în unanimitate, marți, 9 iunie 2026, o hotărâre prin care denunță ceea ce numesc o „degradare constantă a statului de drept” și o tentativă susținută de subordonare a puterii judecătorești de către factorul politic.

Reuniți în cadrul Adunării Generale, magistrații și-au exprimat îngrijorarea față de „campania de decredibilizare a puterii judecătorești” și față de măsurile legislative care, în opinia lor, afectează statutul constituțional al magistratului și independența justiției.

„Independența justiției nu reprezintă un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție esențială a cetățeanului într-un stat de drept”, se arată în hotărârea adoptată unanim.

În document, judecătorii afirmă că statul de drept este pus în pericol prin încercări repetate de influențare și control politic asupra sistemului judiciar.

Magistrații solicită, de asemenea, intervenția fermă a Consiliului Superior al Magistraturii, căruia îi cer să utilizeze toate instrumentele instituționale disponibile, inclusiv la nivel internațional, pentru apărarea independenței justiției.

„CSM trebuie să efectueze toate demersurile instituționale necesare, la nivel intern și internațional, pentru apărarea independenței justiției și restabilirea echilibrului specific statului de drept”, se menționează în document.

Magistrații de la Judecătoria Alba Iulia resping categoric și prevederile referitoare la salarizarea magistraților incluse în actuala propunere legislativă, pe care le consideră inacceptabile, și își exprimă susținerea integrală pentru observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii.

Deși nu au decis încă suspendarea activității instanței, magistrații au lăsat această opțiune deschisă. Potrivit articolului 4 al hotărârii, decizia privind „oprirea integrală a activității instanței” a fost amânată pentru o viitoare ședință a Adunării Generale.

Iată comunicatul integral, așa cum se regăsește pe paginile de social media ale Judecătoriei Alba Iulia:

„Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, întrunită astăzi, 09.06.2026, cu participarea tuturor celor 14 judecători ai instanței, a adoptat în unanimitate Hotărârea nr. 5/2026.

Prin această hotărâre, judecătorii au exprimat preocuparea față de campania de decredibilizare a puterii judecătorești și față de măsurile legislative care afectează statutul constituțional al magistratului și independența justiției, subliniind că independența justiției nu reprezintă un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție esențială a cetățeanului într-un stat de drept.

În urma deliberărilor, Adunarea Generală a hotărât:

Art. 1 – Denunțarea degradării constante a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică.

Art. 2 – Solicitarea către Consiliul Superior al Magistraturii de a efectua toate demersurile instituționale necesare, la nivel intern și internațional, pentru apărarea independenței justiției și restabilirea echilibrului specific statului de drept.

Art. 3 – Respingerea, ca inacceptabile, a dispozițiilor privind salarizarea judecătorilor cuprinse în actuala propunere legislativă și susținerea integrală a observațiilor formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 4 – Amânarea pentru o viitoare ședință a Adunării Generale a luării unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței”

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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