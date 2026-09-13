Video | Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie record

Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie record

Duminică, 13 septembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 11.15, polițiștii polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 36 de ani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,27 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa video: IPJ Alba

sursa foto: IPJ Alba

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