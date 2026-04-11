Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul: Proiect în Parlament
Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul bani, iar în plus ar urma să fie obligați să aibă asigurare de răspundere profesională, similar medicilor.
O inițiativă legislativă depusă în Parlament vizează modificarea Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor și vine, potrivit inițiatorilor, pentru a face funcțional un mecanism care, deși există pe hârtie, nu produce efecte în practică.
„Proiectul vizează operaționalizarea unor mecanisme de răspundere existente în lege, care, în fapt, sunt în mare măsură lipsite de efect util”, se arată în expunerea de motive.
Una dintre cele mai importante modificări este legată de așa-numita „acțiune în regres”. Dacă statul este obligat să plătească despăgubiri din cauza unei erori judiciare, nu va mai avea de ales: va trebui să se întoarcă împotriva magistratului responsabil și să recupereze prejudiciul. „Statul, prin Ministerul Finanțelor, va exercita acțiunea în regres (…) fără a mai analiza oportunitatea exercitării acesteia”, precizează inițiatorii. Cu alte cuvinte, decizia nu mai este una opțională, ci devine automată.
Proiectul extinde și clarifică situațiile în care un magistrat poate fi tras la răspundere. Printre acestea se numără inclusiv cazurile în care nu sunt respectate deciziile Curții Constituționale sau ale Înaltei Curți. „În sfera erorilor judiciare a fost adăugată nerespectarea deciziilor Curții Constituționale a României sau a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată în document.
De asemenea, rămân criterii precum rea-credință sau gravă neglijență.
O altă modificare importantă: statul va avea mai mult timp să ceară banii înapoi. „Se majorează termenul de exercitare a acțiunii în regres, de la un an la trei ani”, explică inițiatorii Această schimbare crește semnificativ perioada în care magistrații pot fi trași la răspundere.
Asigurare ca în cazul medicilor
Poate cea mai controversată prevedere este introducerea unei asigurări de răspundere civilă profesională. „Proiectul instituie obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională”, se arată în expunerea de motive
Inițiatorii susțin că măsura are rolul de a proteja patrimoniul personal al magistraților, dar și de a acoperi eventualele daune.
Autorii proiectului insistă că schimbările nu vizează actul de justiție în sine, ci responsabilitatea pentru încălcări clare ale legii. „Soluția legislativă nu afectează independența judecătorilor și procurorilor, întrucât nu vizează soluția judiciară în sine”, se arată în document.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
