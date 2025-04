Magazine-fantomă 2025: Noua metodă de fraudă pentru cumpărătorii online. Plătești și nu primești

Românii sunt printre europenii care cumpără online foarte des, acest lucru fiinde observat atât de antreprenori cât și de escorci. Reclamele agresive de care dăm la orice pas virtual, sunt de cele mai multe ori reclamele magazinelor fantomă. Schemele cele mai frecvente sunt cele în care oamenii plătesc un produs pe care nu îl mai primesc niciodată.

Românii au făcut cumpărături online de aproape opt miliarde de euro anul trecut, iar febra cu care apăsăm pe butonul „adaugă în coş” le-a dat idei escrocilor.

Ţeapă cu magazine-fantomă

„Mi-a apărut pe Facebook reclama de la site-ul ăsta. Mi-am pus câteva semne de întrebare când am văzut că e disponibilă doar plata cu cardul și că nu pot să plătesc la curier. Cu toate astea am comandat. Au trecut în jur de 2-3 săptămâni, am văzut că nu s-a actualizat nimic”, spune Andra, pagubită.

Aşa că şi-a luat gândul de la mobila pe care a comandat-o. Acelaşi site fantomă a înşelat zeci de oameni de bună credinţă. I-a convins pe păgubiţi cu oferte tentante, escrocii au încasat banii, iar apoi au şters platforma.

De cele mai multe ori, aceste magazine nu au date de contact, nu au afișată firma care se află în spatele lor și nu au nici recenzii pentru produsele pe care le prezintă.

Cine e în spatele site-urilor false

De cele mai multe ori, spun specialiştii, în spatele acestor site-uri false, construite pe bandă rulantă, sunt cetățeni străini – ucraineni, ruși sau sârbi.

„Care vede potențial, simte publicul din țara respectivă care are un apetit deschis la cumpărături în online și de acolo apare simpla idee de ”hai să facem, să vedem ce iese”. Și magazinele mari online au început să fie reproduse de către alți răuvoitori”, a explicat Robert Feraru, expert marketing online.

„Atenție la ofertele sub prețul pieței. Dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, atunci chiar nu este. Dacă vă considerați victimă a unei fraude, contactați de urgență autoritățile competente și sesizați incidentul”, recomandă Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

Cea mai bună soluție rămâne, însă, precauția. Dosarele de fraudă se soluționează greu, iar paguba e aproape imposibil de recuperat. Escrocii nu lasă urme online şi sunt extrem de dificil de identificat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI