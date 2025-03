Fraudă pe WhatsApp: Schema care îți golește conturile bancare

Șarlatanii care practică frauda pe WhatsApp folosesc inteligența artificială, pentru a păcăli chiar și cele mai vigilente persoane. Tot mai mulți utilizatori ai aplicației WhatsApp sunt contactați zilnic de roboți care le cer să salveze anumite numere în agendă. Cei care fac acest lucru riscă să își vadă conturile bancare golite.

Escrocii folosesc inteligența artificială pentru a păcăli chiar și cele mai vigilente persoane, trimițând apeluri automate către mii de români. În ultima perioadă, tot mai mulți abonați sunt contactați zilnic de roboți care le cer să salveze anumite numere în agendă. Cei care fac acest lucru riscă să își vadă conturile bancare golite.

Apelurile vin de pe numere diferite în fiecare zi, iar la capătul firului se aude o voce artificială, pe care unele persoane o confundă cu cea a unei rude sau a unei cunoștințe. Acesta este un detaliu periculos, mai ales pentru persoanele în vârstă, care nu își dau seama că sunt victimele unei înșelătorii.

„În ultima săptămână cred că se întâmplă zilnic. Mă sună doar o dată pe zi dar e deranjant. Mă sună de pe numere diferite. E periculos pentru oamenii mai in vârstă, să zic așa, nu știu neapărat cum ar reacţiona mama sau bunicii mei. Eu îmi dau seama că e un scam”, a povestit o femeie care a primit astfel de apeluri, potrivit Observator News.

Salvarea numărului apelant în telefon deschide calea către trei scenarii frecvent utilizate de infractori:

Metoda aprecierilor online – Victima este rugată să aprecieze diverse pagini sau postări, fiecare like fiind convertit în bani. După ce primește o sumă mică de bani, i se cere să investească mai mult, promițându-i-se câștiguri semnificative.

Fraude cu criptomonede – Escrocii conving victima să investească sume mici în criptomonede și îi returnează inițial un profit, pentru a-i câștiga încrederea. Ulterior, aceasta este încurajată să facă investiții mai mari, însă, când încearcă să retragă banii, accesul îi este blocat.

Oferte false de locuri de muncă – Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se promite un salariu atractiv, dar li se cer inițial taxe sau investiții pentru a „se califica” pentru post.

De ce nu ajută blocarea numerelor?

Cei care sunt sunați o dată vor primi apeluri în mod regulat, deoarece escrocii folosesc baze de date cu numere de telefon obținute de pe rețelele sociale, platforme de comerț online sau alte surse. Blocarea numerelor nu este eficientă, deoarece acestea sunt generate automat și schimbate frecvent.

„Putem să primim apel pentru că ele sunt de fapt numere create in mod fals, bazate pe o adresă de IP si in momentul in care tu suni la ele, nu vei mai putea contacta acel call center. Împreună cu operatorii mobili am reuşit să blocăm, probabil mii de numere. Dar tocmai că fenomenul nu se răstrânge doar la România”, explică Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM.

Pentru a combate acest fenomen, autoritățile, împreună cu operatorii de telefonie mobilă, au reușit să blocheze mii de astfel de numere. Cu toate acestea, fenomenul nu se limitează doar la România, iar specialiștii avertizează că astfel de fraude ar putea deveni și mai sofisticate în viitor.

Cum ne protejăm?

Nu salvați numere necunoscute în agendă, la cererea unor apelanți necunoscuți.

Nu oferiți date personale sau bancare la telefon.

Nu dați curs solicitărilor de a face investiții sau transferuri financiare.

Dacă primiți un apel suspect, verificați informațiile din surse oficiale înainte de a lua orice decizie.

Raportați astfel de apeluri autorităților competente.

