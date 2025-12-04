Luna Rece, ultima Lună plină din 2025: Spectacol astronomic pe 4 decembrie

Pe 4 decembrie 2025, cerul va fi luminat de Luna plină cunoscută sub numele de Luna Rece, marcând ultima Lună plină a acestui an. Acest fenomen oferă pasionaților de astronomie și observatorilor ocazia de a admira un spectacol nocturn impresionant, cu luminozitate puternică și condiții excelente pentru observații.

Luna plină din decembrie marchează încheierea ciclului celor 12 luni pline ale anului și reprezintă un moment special pentru toți cei interesați de fenomenele cerești. În această perioadă, satelitul natural al Pământului se va ridica devreme pe cer, oferind un interval generos pentru observații, atât cu ochiul liber, cât și cu telescopul.

Originea numelui și ce putem vedea pe cer

Denumirea de Luna Rece provine din tradițiile populare nord-americane și europene, unde luna plină din decembrie simbolizează începutul iernii, nopțile lungi și temperaturile scăzute. Este o denumire simbolică, asociată cu perioada în care natura intră într-un repaus, iar lumina Lunii pare mai clară și mai intensă pe cerul rece de iarnă.

În noaptea de 4 decembrie, Luna va oferi o luminozitate remarcabilă, iar cerul senin va permite observarea detaliilor de pe suprafața sa, cratere, zone luminoase și contraste accentuate. Chiar dacă nu va fi însoțită de eclipsă sau de alte fenomene rare, luna plină din decembrie rămâne spectaculoasă datorită poziției sale pe firmament și clarității cerului. Observatorii vor putea admira dimensiunea aparentă maximă a Lunii pentru această fază, iar reflexia luminii solare va crea o atmosferă magică, specifică nopților reci de iarnă.

