Lucrările de construcții și instalații din România, în picaj accentuat în 2026: Perspective sumbre
Aproape două treimi (62%) dintre profesioniștii care activează în domeniul construcțiilor și instalațiilor din România anticipează o scădere a volumului de lucrări în 2026, față de situația din anul anterior, când 48% dintre aceștia se declarau pesimiști, relevă datele unui raport de specialitate.
Conform cercetării ‘Piața de Construcții & Instalații în România, 2026’, circa jumătate dintre companiile din România pierd resurse din cauza modificărilor tehnice apărute în timpul execuției (52%) și a erorilor de proiectare (47%), ceea ce confirmă faptul că eficiența operațională rămâne o provocare majoră pentru industrie.
În același timp, blocajele externe continuă să afecteze fluxul de lucru, iar 46% dintre instalatori sunt impactați de plăți întârziate, în timp ce 40%, de termenele nerealiste impuse de către parteneri.
Raportul evidențiază, totodată, că zona industrială domină activitatea actuală (36%), însă perspectivele pe termen mediu arată o schimbare de direcție: proiectele mixte (27%) și cele publice (23%) sunt văzute ca principale motoare de creștere în următorii 3-5 ani.
În ciuda contextului incert, 85% dintre companii planifică investiții în 2026, ușor în scădere față de 92% în anul anterior, diferența fiind dată de lipsa intenției de investiție, ci de schimbarea direcției, notează realizatorii studiului. Astfel, companiile se orientează mai mult către consolidarea infrastructurii proprii și conformarea la cerințele de reglementare, în detrimentul expansiunii sau al inițiativelor de cercetare și dezvoltare. În paralel, investițiile în oameni rămân o prioritate, reflectând presiunea directă generată de deficitul de personal.
Potrivit sursei citate, 84% dintre respondenți declară că implementarea soluțiilor eficiente este cerută direct de către client, iar 73% pentru conformarea la reglementările din industrie.
În ceea ce privește evoluția tehnologică, datele analizate relevă faptul că soluțiile cu cea mai mare tracțiune sunt cele care permit operarea și controlul clădirilor în timp real. ‘Automatizarea, sistemele de monitorizare și integrarea inteligentă a instalațiilor sunt considerate mai relevante decât soluțiile care vizează strict proiectarea sau conformarea, semnalând o orientare clară către performanța în exploatare a clădirilor’, se menționează în analiză.
De asemenea, aproape jumătate dintre cei chestionați (48%) spun că au nevoie de condiții comerciale mai bune din partea furnizorilor, timp în care 35% solicită suport tehnic real și informații aplicate despre produse.
Raportul „Piața de Construcții & Instalații în România, 2026” a fost realizat de MKOR, la comanda Uniprest Instal, pe baza unui eșantion de o sută de companii din construcții și execuție instalații.
Colectarea informațiilor a fost realizată prin chestionar telefonic (CATI), în perioada februarie – martie 2026, cu o durată medie de 13 minute.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
