Lucrări pentru modernizarea rețelei de gaze naturale în localitatea Vinerea: Restricții temporare de circulație și acces limitat în anumite zone

În data de 23 martie 2026, la ora 10:00, vor începe lucrările de infrastructură pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale de presiune redusă în localitatea Vinerea, au anunțat marți, 17 martie 2026 reprezentanții Primăriei Cugir.

Potrivit acestora, lucrările se vor desfășura pe următoarele străzi: strada Cireșului (parțial), strada Eroilor, strada Moților și strada Tractoristului

„Aceste lucrări fac pentru modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale, având ca scop creșterea gradului de siguranță, îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu gaze naturale și adaptarea infrastructurii existente la cerințele actuale.

Valoarea lucrărilor este de 825.799,19 lei, iar durata de execuție estimată este de 24 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

În perioada desfășurării intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație, acces limitat în anumite zone sau disconfort specific lucrărilor de șantier. Echipele de execuție vor depune toate eforturile pentru ca intervențiile să fie realizate în condiții de siguranță și într-un termen cât mai eficient.

Locuitorii din zonele vizate sunt rugați să manifeste înțelegere și cooperare!

Vă mulțumim pentru sprijin și înțelegere!”, au precizat reprezentanții Primăriei Cugir.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

