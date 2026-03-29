Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra, calificat la etapa națională a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” 2026
Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” 2026.
„Etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare Cultură și spiritualitate românească (limba și literatura română și religie) desfășurată la Seminarul teologic ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan”, la Alba Iulia, sâmbătă 28.03.2026, a adus școlii Bistra rezultate frumoase.
Asta grație elevilor Scrob Iuliana (clasa a VI-a) și Leterna Luca (clasa a VIII-a).
Școala noastră va reprezenta județul Alba la etapa națională, la clasa a VIII-a, locul I fiind obținut de Leterna Luca cu nota 9,80.
Îi felicităm, deopotrivă, pe cei doi elevi și pe profesoarele care i-au coordonat!”, au transmis, duminică, 29 martie 2026, reprezentanții unității școlare din Bistra.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
