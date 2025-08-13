LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, în Seria 8 la Campionatele Under 19 și Under 17 | Startul sezonului, în 24 august, derby „de Alba”, în 14 septembrie, pe „Pielarul”

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au fost repartizate în Seria 8 la Campionatele Under 19 și Under 17. Startul sezonului va fi în 24 august, iar primul derby „de Alba”, în 14 septembrie, pe „Pielarul”

Cele două conjudețene, CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș au fost repartizate în Seria 8 a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17, competiții fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal.

În prima rundă, prevăzută peste două săptămâni, combatantele din Alba vor evolua pe teren propriu, duminică, 24 august, dublele fiind LPS Sebeș – CSM Deva și CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu („leii” vor avea două jocuri consecutive acasă). Stagiunea 2025/2026 se va desfășura în același format ca precedenta, sistem tur-retur-tur, ultima rundă fiind în 7 iunie 2026.

Din Seria 8 mai fac parte Corvinul Hunedoara, CSM Deva, CSȘ Caransebeș, Hermannstadt, CSC Șelimbăr, Alma Sibiu, Interstar Sibiu și ACS Mediaș. În acest an sunt 14 runde, sezonul urmând a se încheia în 30 noiembrie, cu etapa a 15-a, iar în 15 martie 2026 sunt jocurile din etapa a 16-a.

Reprezentantele Albei se vor duela în etapa a 4-a (LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”, 14 septembrie), etapa a 13-a (CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș, la Micești, 16 noiembrie) și etapa a 22-a (iarăși pe „Pielarul”, în 3 mai 2026).

Dar iată programul turului:

*etapa 1 (24 august): LPS Sebeș – CSM Deva, CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu;

*etapa 2 (31 august): Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia, LPS Sebeș – Corvinul Hunedoara;

*etapa 3 (7 septembrie): CSC Șelimbăr – LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia – AFC Hermannstadt;

*etapa 4 (14 septembrie): LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia;

*etapa 5 (21 septembrie): CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara, CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș;

*etapa 6 (28 septembrie): LPS Sebeș – ACS Mediaș, CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia;

*etapa 7 (5 octombrie): CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva, Interstar Sibiu – LPS Sebeș;

*etapa 8 (12 octombrie): LPS Sebeș – Alma Sibiu, CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș;

*etapa 9 (19 octombrie): ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia, AFC Hermannstadt – LPS Sebeș.

În sezonul anterior reprezentantele Albei au activat în Seria 11. La Under 19, CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană, iar LPS Sebeș a încheiat pe poziția a 5-a. La categoria Under 17, LPS Sebeș s-a clasat pe locul 4, iar uniriștii au terminat pe locul 7.

