LPS Sebeș, meci în optimile de finală ale Cupei României Under 19, la Ghiroda și Giarmata Vii, duminică, 8 martie | Doru Oancea: „Ne jucăm șansele!”

LPS Sebeș, meci în optimile de finală ale Cupei României Under 19, la Ghiroda și Giarmata Vii, duminică, 8 martie, primul test din 2006 | Doru Oancea: „Ne jucăm șansele!”

La primul meci din acest an, duminică, 8 martie, LPS Sebeș va juca în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, la ora 12.00, în optimile de finală ale Cupei României Under 19, confruntarea care deschide sezonul în 2026.

„Mergem să ne jucăm șansele, în mod categoric. Va fi dificil acest start de sezon, în condițiile în care adversarii au prioritate un parcurs cât mai lung în Cupă și au opțiunea să utilizeze și alți jucători decât cei din campionat”, a punctat antrenorul Doru Oancea.

Singura reprezentantă a Albei rămasă în cursă se va bate pentru calificarea între cele mai bune 8 echipe ale competiției fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal. În precedentele etape, „leii” au eliminat Corvinul Hunedoara (6-0, deplasare), CSM Unirea Alba Iulia (7-6, după loviturile de departajare) – acasă și Gloria Arad (6-0, deplasare), în timp ce gazdele au avut victorii la limită cu Ripensia Timișoara (1-0, deplasare), CS Giroc Chișoda (2-1, acasă) și LPS Banatul Timișoara (1-0, acasă).

LPS Sebeș iernează pe poziția secundă a Seriei 7, a Campionatului Național Under 19, cu 33 de puncte, iar CSC Ghiroda și Giarmata Vii se plasează pe locul 4 în Seria 8, cu 25 de puncte.

În Cupa României, la Under 17, formația din Sebeș a ajuns acum 2 ani în sferturile de finală (0-1 cu CSC Șelimbăr), în 2025 în optimi (eliminată după loviturile de departajare de Hermannstadt), tot în respectiva fază fiind eliminată în 2023 (eșec, iarăși la loviturile de departajare, cu Gloria Tăuții Măgherăruș).

Foto: LPS Sebeș

