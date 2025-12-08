LPS Sebeș, calificare spectaculoasă în optimile Cupei României Under 19, după un set cu Gloria Arad | CSM Unirea Alba Iulia, eșec usturător la Under 17

LPS Sebeș, calificare spectaculoasă în optimile Cupei României Under 19, după un set cu Gloria Arad, în deplasare | CSM Unirea Alba Iulia, eșec usturător la Under 17

LPS Sebeș s-a calificat en-fanfare în optimile Cupei României Under 19, după succesul clar repurtat în deplasare cu Gloria Arad, un set la zero.

Meciul contând pentru „16”-imile de finală ale competiției „KO” a fost la discreția vizitatorilor, o victorie indubitabilă a „leilor”, care s-au impus la un scor concludent, 6-0 (5-0). În ultimul meci al anului, golurile echipei din Alba au fost realizate de E. Vlad – dublă, Nicola, Cosma, Moș și M. Cristea, cea mai categorică victorie externă contabilizată în „16”-imi.

Antrenorul alb-albaștrilor, Doru Oancea, care a colaborat la această confruntare și cu Paul Păcurar („principalul” grupei de Under 17) a mizat pe Similie – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – T. Crișan, Moș, V. Cosma, M. Cristea, Todea – E. Vlad, mai intrând Cl. Lăncrănjan, Rădac, P. Lăncrănjan, An. Ursu și Bugnariu. După toata probabilitățile, adversar în confruntarea din optimi, în 8 martie 2026, va fi probabil Interstar Sibiu, care a învins, pe CSM Deva (3-0). În precedentele etape ale Cupei României, LPS Sebeș, locul secund în Seria 8, a trecut de Corvinul Hunedoara (6-0) și CSM Unirea Alba Iulia (7-6, după loviturile de departajare, 2-2 după timpul regulamentar).

Diametral opus a fost rezultatul conjudețenei CSM Unirea Alba Iulia, 0-7 (0-5), cu AFC Hermannstadt, cel mai net scor înregistrat în „16”-imile de finală ale Cupei României Under 17. Asta după ce în campionat, „alb-negrii” au reușit o remiză (scor 3-3). Antrenorul Silviu Miron i-a utilizat pe Gliga – Ciontea, Șut, Dicu, Dirman, Ghioancă, Oțel, Olar, L. Vlad, Cristea, Onilă; au mai jucat Partenie, Mureșan, Goia, Sânmărghitean, Buftea.

Informații, foto: LPS Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI