LPS Sebeș a suferit primul eșec la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă cu CSM Deva | Miercuri, confruntări externe în Cupa României
LPS Sebeș a suferit primul eșec în competiția națională Under 19 organizată de FRF, înfrângere produsă în deplasare, cu Interstar Sibiu, în meciul contând pentru etapa a șaptea din Seria 8. În schimb, „leuții mici” își continuă seria imbatabilă. CSM Unirea Alba Iulia a câștigat dubla cu CSM Deva la ambele categorii competiționale, în urma acestor rezultate, 3 din cele 4 reprezentante ale Albei se situează pe podium.
Etapa viitoare, duminică, 12 octombrie, sunt întâlnirile LPS Sebeș – Alma Sibiu și CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș. Rezultate:
*Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 6-0; Interstar Sibiu – LPS Sebeș 4-1 (1-1), Ghitan a deschis scorul, dar apoi vizitatorii au primit 4 goluri (tot atâtea câte au încasat în precedentele 6 dispute). Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Crețu – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, Todea, Cosma, Moș, M. Cristea, Ghitan, E. Vlad, mai intrând Davel, Rădac, T. Crișan, Cl. Lăncrănjan și Zdroba. Lider este Hermannstadt, cu maximum de puncte (golaveraj 32-1), iar pe podium sunt combatantele din Alba: LPS Sebeș – locul 2 (14 puncte, 4 succese, două remize, un eșec, golaveraj 31-8) și CSM Unirea Alba Iulia – locul 13 (elevii lui Florin Danciu adunând 13 puncte, 4 victorii, un egal, două eșecuri, golaveraj 28-8).
*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 2-1 („alb-negrii” conduși de Silviu Mirom revanșându-se astfel după acel 0-8 de la Șelimbăr);
Inter Star Sibiu – LPS Sebeș 0-4 (0-1), au punctat Bugnariu, Căian, Cătană și Droj. Paul Păcurar i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Căian – Fulea, mai evoluând Droj, Țîrlea, Brumaru, Spinean și Cîmpean. Noul lider este CSC Șelimbăr (17 puncte), urmată de LPS Sebeș (15 puncte, 4 partide adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 11-3), la egalitate cu ACS Mediaș. CSM Unirea Alba Iulia se plasează tot pe locul 5, cu 13 puncte (4 victorii, o remiză, un insuces, golaveraj 17-17). În Cupa României, atât la Under 19, cât și la Under 17, miercuri, 8 octombrie, sunt dueluri externe, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș (la Simeria) și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia (pe „Sparta”).
