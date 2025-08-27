LPS Alba Iulia, locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3
LPS Alba Iulia a terminat pe locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3, la categoria Under 15
Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3 Under 15, turneul final disputându-se la București, la mai multe categorii de vârstă, de la Under 13 la Under 18, la masculin și feminin.
Citește și: FOTO: LPS Alba Iulia – vicecampioană națională la ONSS, baschet feminin, gimnaziu! Rezultat excelent pentru echipa albaiuliană, Karina Onea – în echipa ideală
LPS Alba Iulia a participat în premieră la competiția sub panou organizată de Federația Română de Baschet și a avut un parcurs mulțumitor la categoria Under 15 feminin.
LPS Alba Iulia a avut la start două echipe, LPS Alba Iulia și LPS Alba Iulia 2, prima dintre acestea calificându-se la turneul final, unde au concurat 6 echipe, ambele formații fiind pregătite de antrenorul Valentin Urian. Au fost mai multe turnee de calificare, iar la turneul final LPS Alba Iulia a întâlnit Leii București (9-21) – campioană și CSM București (6-8) – vicecampioană. Din lot au făcut parte Ingrid Baicon Ciban, Maya Niga, Eliza Maria Căta și Karina Onea, iar pentru LPS Alba Iulia 2, care a terminat pe poziția a zecea, au evoluat Ana Damian, Sara Cataramă, Alesia Popa și Daria Popa. Podiumul a fost ocupat de Leii București, CSM București și KSE Târgu Secuiesc.
„Într-o primă fază am luat totul ca o joacă, o relaxare, dar ne-am bucurat de baschet, am ajuns la turneul final și am încheiat pe un loc onorabil, ținând cont că am trăit prima experiență de acest gen. Sezonul viitor, printr-o colaborare cu CSU Alba Iulia, ne propunem să ridicăm ștacheta”, a spus Valentin Urian, aflat în cantonament centralizat la Costinești cu micuțele baschetbaliste din Cetatea Marii Uniri.
