FOTO: LPS Alba Iulia – vicecampioană națională la ONSS, baschet feminin, gimnaziu! Rezultat excelent pentru echipa albaiuliană, Karina Onea – în echipa ideală

LPS Alba Iulia – vicecampioană națională la ONSS, baschet feminin, gimnaziu! Rezultat excelent pentru echipa albaiuliană, Karina Onea – în echipa ideală

Performanță deosebită pentru baschetbalistele din Cetatea Marii Uniri, pregătite de antrenorul Valentin Urian, un tehnician care se mândrește cu rezultate deosebite în baschetul juvenil, în acest an calificându-se la două turnee finale ale competițiilor organizate de FRF

Competiția s-a disputat la Pitești, iar echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a disputat finala mare, pierdută în compania echipei Școlii Gimnaziale Nr. 307 București.

Un rezultat remarcabil pentru micuțele baschetbaliste și pentru neobositul antrenor Valentin Urian, argintul național la acest nivel însemnând foarte mult pentru baschetul din Alba Iulia

Citește și: FOTO: LPS Alba Iulia, campioană națională la ONSS, baschet feminin, gimnazial | Aur dedicat memoriei lui Nicușor Marcu!

Au participat Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Pitești, LPS Alba Iulia, Liceul teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, LPS Galați, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, Școala Gimnazială Nr. 307 București, Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” Câmpina, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Lotul este format din următoarele jucătoare: Alina Natalia Bălaș, Alexia Maria Birău, Anastasia Maria Jitaru, Alexia Maria Pănescu (clasa a VIII-a C), Maria Nichimiș, Ingrid Baicon-Ciban, Maya Ioana Niga, Karina Maria Onea, Eliza Căta (clasa a VII-a C) Cristina Maria Cioara (clasa a VI-a C), componente ale LPS Alba Iulia la Under 14 și 15, în competițiile naționale organizate de FRB.

În urmă cu 3 ani, la Oradea, LPS Alba Iulia a cucerit medaliile de aur, antrenorul George Lăncrănjan dedicând succesul memoriei regretatului Nicușor Marcu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI