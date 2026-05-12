14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete ale studiilor de trafic care fundamentează necesitatea realizării pasajului subteran de la stadion?”

Ionela Gavrilă-Paven, fost ales local, a adresat consilierilor locali din Alba Iulia un set de 14 întrebări incomode, în contextul dezbaterilor privind proiectul de hotărâre privind implementarea investiției care vizează edificarea unui pasaj subteran în zona Stadion.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat de altfel în ședința extraordinară de marți, 12 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia, însă adresa Ionelei Gavrilă-Paven nici măcar nu a fost luată în discuție, sărindu-se efectiv peste ea, la sugestia, exprimată vocal, a primarului Gabriel Pleșa.

„Stimată/Stimate Doamnă Domnule Preşedinte de şedinţă, Stimati membri ai Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Subsemnata, Ionela Gavrilă-Paven, în calitate de cetățean al municipiului Alba Iulia, vă adresez respectuos rugămintea de a analiza și clarifica următoarele aspecte referitoare la proiectul de hotărâre privind implementarea investiției „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N- V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA”, aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 12 mai 2026.

Având în vedere dimensiunea financiară a investiției, impactul acesteia asupra mobilității urbane, precum şi implicațiile pe termen lung asupra bugetului local şi a gradului de îndatorare al municipiului, consider necesar ca înainte de supunerea la vot a acestui proiect de hotărâre să fie oferite răspunsuri pertinente și bazate pe date reale, cel puțin la următoarele aspecte:

I. Întrebări privind fundamentarea traficului și eficiența proiectului:

1. Care sunt rezultatele concrete ale studiilor de trafic care fundamentează necesitatea realizării pasajului subteran şi în ce măsură acestea demonstrează că investiția va reduce efectiv timpii de deplasare pe termen mediu şi lung?

2. A fost realizată o simulare comparativă între: varianta pasajului subteran, varianta optimizării semaforizării inteligente sau dezvoltarea unor rute alternative de acces spre zona Micești-Zlatna, respectiv susținerea și implicarea municipalității în realizarea Centurii de Nord (în parteneriat cu Consiliul Județean Alba)?

Dacă da, care sunt indicatorii comparativi privind: reducerea timpilor de trafic, costurile de implementare, costurile de mentenanță, impactul asupra mediului?

3. Care este prognoza privind creșterea traficului în următorii 10-15 ani și în ce măsură există riscul ca investiția să genereze doar o mutare a blocajelor spre alte intersecții din oras?

4. Există o analiză privind impactul proiectului asupra traficului local din: cartierul Miceşti, zona Stadionului, Bd. Revoluției 1989, Bd. Republicii și relației cu DN74?

Cum vor fi afectate fluxurile secundare și accesul local în perioada lucrărilor?

II. Întrebări privind perioada de execuție și blocajele generate:

5. Care este durata estimată realistă a lucrărilor, luând în considerare: complexitatea relocării utilităților, exproprierile, lucrările subterane și experiențele recente ale altor proiecte majore de infrastructură din municipiu care au înregistrat întârzieri semnificative și costuri suplimentare?

6. Există un plan public de management al traficului pe perioada execuției? Cum vor fi asigurate: rutele alternative, accesul locuitorilor, transportul public, accesul serviciilor de urgență și evitarea blocării complete a uneia dintre principalele intrări în municipiu?

7. În condițiile în care municipiul Alba Iulia a experimentat în trecut întârzieri semnificative la proiecte de infrastructură de mare amploare, ce mecanisme concrete vor preveni: depăşirea termenelor, majorarea valorii contractului și blocajele administrative?

III. Întrebări financiare și privind sustenabilitatea bugetară

8. În condițiile în care: valoarea totală a proiectului depăşeşte 74 milioane lei, iar aproximativ jumătate din sumă reprezintă contribuția proprie şi cheltuieli neeligibile, care este impactul estimat asupra: bugetului local, capacității de investiții viitoare şi gradului de îndatorare al municipiului pentru următorii 5 ani?

9. Care este sursa concretă de finanțare pentru cele peste 37 milioane lei reprezentând cheltuieli neeligibile? Vor fi necesare: noi credite, restructurări bugetare sau reducerea altor investiții?

10. În condiţiile în care serviciul datoriei publice pentru Municipiul Alba Iulia este deja de aproximativ 11%, care este estimarea privind: evoluția gradului de îndatorare, costurile anuale cu serviciul datoriei și impactul asupra bugetelor viitoare?

11. A fost realizată o analiză privind costurile anuale de: funcționare, întreținere, iluminat, pompare şi evacuare a apelor, mentenanță tehnică pentru infrastructura subterană propusă?

Care este impactul estimat asupra cheltuielilor curente ale municipiului în următorii 20-30 de ani? IV. Întrebări privind oportunitatea și prioritizarea investițiilor

12. A fost analizată posibilitatea ca o parte a fondurilor să fie orientată către: dezvoltarea unor rute ocolitoare (respectiv Centrura de Nord a municipiului Alba Iulia), transport public metropolitan, parcări de tip park&ride sau conectivitate regională, care ar putea reduce mai eficient presiunea traficului?

13. Există o analiză cost-beneficiu publică și accesibilă cetățenilor, care să arate: câte minute de trafic se reduc, pentru câți utilizatori, la ce cost per beneficiar și în ce orizont de timp investiția produce efecte economice reale?

14. În condițiile creșterii gradului de îndatorare, presiunii bugetare (majorarea cheltuielilor de funcționare), costurilor ridicate de funcționare ale infrastructurii subterane și riscului unor întârzieri majore, cum demonstrați că acest proiect reprezintă cea mai eficientă modalitate de utilizare a resurselor publice pentru descongestionarea traficului în Alba Iulia?

În concluzie: Întrebarea nu este dacă Alba Iulia are nevoie de investiții. Evident că are. Întrebarea este dacă aceasta este cea mai eficientă investiție posibilă raportat la costuri, la riscurile financiare și la efectele reale asupra traficului și mobilității urbane.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru disponibilitatea de a oferi clarificările necesare asupra unui proiect de investiții cu impact major asupra dezvoltării municipiului Alba Iulia și asupra utilizării resurselor publice locale.

Cu deosebită considerație,

Ionela Gavrilă-Paven”, se arată în documentul adresat de Ionela Gavrilă-Paven consilierilor locali din Alba Iulia.

