FOTO | Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

În perioada 8–10 mai 2026, s-a desfășurat la Sinaia Conferința Națională Multidisciplinară „Eficientizarea actului educațional prin abordarea integrată a conținuturilor în învățământul preuniversitar”, ediția a VII-a, eveniment dedicat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și promovării inovației în educație.

Conferința a fost organizată de Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi şi Asociaţia ECO Alba şi a reunit reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, specialişti din domeniul educaţiei şi cadre didactice din întreaga ţară, într-un cadru de dialog şi schimb de bune practici privind transformarea educaţiei şi integrarea tehnologiilor digitale în procesul didactic.

În cadrul evenimentului, pe lângă materialele didactice inovative prezentate, s-au organizat workshop-uri pe teme precum managementul carierei didactice, siguranța și responsabilitatea în mediul online, utilizarea tehnologiilor Microsoft în educație, transformarea digitală a predării și orientarea în carieră a elevilor.

În calitate de organizator şi speaker în cadrul conferinței, directorul Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, profesorul Cetean Ioan Emil a susținut materialul cu tema „Managementul schimbării şi strategii de internaționalizare a educației prin proiecte Erasmus”, prin care a subliniat impactul pe care aceste proiecte îl au asupra școlii şi comunității deopotrivă şi modul în care ele contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale şi lingvistice ale cadrelor didactice şi elevilor.

Organizatorii au evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile educaționale și necesitatea dezvoltării continue a competențelor digitale și pedagogice, pentru adaptarea actului educațional la cerințele societății actuale.

31 mai 2026 | Cursa de rățuște, o nouă ediție la Alba Iulia: Mii de rățuște vor „invada" râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean

Cursa de rățuște 2026 la Alba Iulia: Mii de rățuște invadează râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean Cursa de rățuște, a III-a ediție, revine la Alba Iulia pe data de 31 mai 2026, la Carolina Mall, atunci când 2000 de "rățuște" vor lua startul pe apă […]

15 mai 2026 | Spectacol-concurs de recitare a poeziei, la Sebeș: Artiști îndrăgiți de public, invitați la eveniment

15 mai 2026 | Spectacol-concurs de recitare a poeziei, la Sebeș: Artiști îndrăgiți de public, invitați la eveniment Vineri, 15 mai 2026, începând cu ora 19.00, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga" care are loc la Sebeș, sunteți invitați la Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeș, în sala de evenimente, unde va avea loc un spectacol-concurs […]

13-17 mai 2026 | „Antichități și Legende", târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: „Un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc"

„Antichități și Legende", târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: „Un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc" În Cetatea Alba Carolina se va desfășura, în perioada 13-17 mai 2026, evenimentul „Antichități și Legende". Este vorba de un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și […]

