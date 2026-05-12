FOTO | Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori

Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori
În perioada 8–10 mai 2026, s-a desfășurat la Sinaia Conferința Națională Multidisciplinară „Eficientizarea actului educațional prin abordarea integrată a conținuturilor în învățământul preuniversitar”, ediția a VII-a, eveniment dedicat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și promovării inovației în educație.
Conferința a fost organizată de Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi şi Asociaţia ECO Alba şi a reunit reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, specialişti din domeniul educaţiei şi cadre didactice din întreaga ţară, într-un cadru de dialog şi schimb de bune practici privind transformarea educaţiei şi integrarea tehnologiilor digitale în procesul didactic.
În cadrul evenimentului, pe lângă materialele didactice inovative prezentate, s-au organizat workshop-uri pe teme precum managementul carierei didactice, siguranța și responsabilitatea în mediul online, utilizarea tehnologiilor Microsoft în educație, transformarea digitală a predării și orientarea în carieră a elevilor.
În calitate de organizator şi speaker în cadrul conferinței, directorul Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, profesorul Cetean Ioan Emil a susținut materialul cu tema „Managementul schimbării şi strategii de internaționalizare a educației prin proiecte Erasmus”, prin care a subliniat impactul pe care aceste proiecte îl au asupra școlii şi comunității deopotrivă şi modul în care ele contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale şi lingvistice ale cadrelor didactice şi elevilor.
Organizatorii au evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile educaționale și necesitatea dezvoltării continue a competențelor digitale și pedagogice, pentru adaptarea actului educațional la cerințele societății actuale.
