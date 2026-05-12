Taxă pentru peste 80 de locuri de parcare din Blaj, pe două străzi din oraș: De când va intra în vigoare / TARIFE

Începând de luni, 18 mai 2026, vor intra la taxare 83 de locuri de parcare aprobate prin hotărârea numărul 119 a Consiliului Local Blaj, din data de 28 august 2025. Este vorba despre 72 de locuri de parcare situate pe strada Eroilor, între creșă și biserica „Sfânta Maria”, respectiv 11 locuri de parcare, situate pe strada Avram Iancu.

Aceste locuri de parcare, cărora li se vor aplica zona tarifară 2, vor fi cu plată conform programului intrat în vigoare în 15 septembrie 2025, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 – 18.00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00.

Plata se va face prin intermediul aplicației BlajParking, prin SMS la numărul 7442 sau, în numerar, la parcometrele amplasate în parcările cu plată de pe raza municipiului.

Vă reamintim, conform Hotărârii nr. 119 din data de 28 august 2025 a Consiliului Local al Municipiului Blaj, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Blaj, în vederea taxării parcărilor cu plată, au fost instituite două zone tarifare: Zona tarifară 1 și Zona tarifară 2. Zonele de parcare cu plata din Municipiul Blaj vor fi marcate cu vopsea de culoare albastru și/sau cu indicatoare rutiere potrivit prevederilor legale.

Programul de funcţionare pentru parcările publice cu plată:

*Zona 1 (Centrul istoric): Piața 1848 și strada Petru Pavel Aron – de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00;

**Zona 2: Bulevardul Republicii și străzile Astra, Timotei Cipariu, Mitropolit Vancea, Popa Șapcă, Avram Iancu, Eroilor, Gheorghe Doja, Iuliu Maniu, Dr. Vasile Suciu, Tudor Vladimirescu, Câmpul Libertății – de luni până vineri între orele 08:00 – 18.00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00.

Parcarea în Municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18:00, sâmbăta după ora 14.00, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale.

TARIFE PARCARE CU PLATĂ

ZONA 1

Prin aplicația BlajParking (card bancar)

– 30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

– o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

– două ore: 8 lei (inclusiv TVA)

– o zi: 40 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS

– 30 de minute: 0,35 euro + TVA

– o oră: 0,65 euro + TVA

– două ore: 1,30 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru

– 30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

– o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

– Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 4 lei (inclusiv TVA)

ZONA 2

Prin aplicația BlajParking (card bancar)

– 30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

– o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

– două ore: 4 lei (inclusiv TVA)

– o zi: 20 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS

– 30 de minute: 0,20 euro +TVA

– o oră: 0,35 euro + TVA

– două ore: 0,70 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru

– 30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

– o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

– Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 2 lei (inclusiv TVA)

TARIFE ABONAMENTE DE PARCARE

Abonament general *Zona 1 și **Zona 2

– o lună: 200 lei (inclusiv TVA)

– un an: 1.600 lei (inclusiv TVA)

Abonament **Zona 2

– o lună: 100 lei (inclusiv TVA)

– un an: 800 lei (inclusiv TVA)

Plata abonamentului se poate face prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj în zilele lucrătoare, de luni până vineri, la caseria din Blaj, Piața 1848, nr.16, județul Alba, între orele: 08.00 – 14.00.

Abonamentul „GENERAL” sau abonamentul „ZONA 2” se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate și aria de acoperirea parcărilor pentru care este valabil şi este netransmisibil.

TARIFE REZERVARE LOCURI DE PARCARE – INSTITUȚII BANCARE, ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII, UNITĂȚI HOTELIERE: **Zona 2 – 6.000 lei inclusiv TVA/an, plată prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj

