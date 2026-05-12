VIDEO | Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente

Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente

În urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă și a sesizării transmise de Primăria orașului Baia de Arieș, luni, 11 mai 2026, privind creșterea nivelului apei în iazul de decantare din zona Valea Cuții (Hărmaneasa), prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a dispus convocarea de urgență a instituțiilor cu atribuții în domeniu și monitorizarea permanentă a situației din teren.

Astfel, o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, ISU Alba și SGA Alba, s-a deplasat imediat în zonă pentru evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor necesare.

În urma verificărilor efectuate, au fost constatate următoarele:

* bazinul de decantare al conductei de deviere a apelor din coada iazului este colmatat în proporție de 100%;

* nivelul apei în iaz depășește cota de intrare în sonda inversă, fiind estimat la aproximativ 2 metri;

* apa a ajuns până la baza barajului de retenție a apelor pluviale de pe coronamentul iazului;

* apa nu a pătruns pe descărcătorul de ape mari.

În dimineața zilei de marți, 12 mai 2026, la dispoziția prefectului Nicolae Albu, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc o întâlnire operativă cu toate instituțiile implicate, fiind activat Grupul de Suport Tehnic pentru coordonarea intervenției și monitorizarea evoluției situației.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, în teren au fost desfășurate următoarele acțiuni:

* deblocarea intrării apei în sonda inversă, prin realizarea unui podeț din trunchiuri de copac;

* degajarea materialului depus în sondă, utilizând elemente din fier-beton;

* monitorizarea permanentă a nivelului apei, care a început să scadă după intervențiile realizate;

* pregătirea lucrărilor de decolmatare a bazinului decantor al conductei de subtraversare a iazului.

La intervențiile din teren participă reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, ISU Alba, SGA Alba, UAT Baia de Arieș, SVSU Baia de Arieș, ABA Mureș și Conversmin S.A..

Prefectul Nicolae Albu a declarat: „Urmărim în permanență evoluția situației și menținem legătura directă cu toate instituțiile responsabile, pentru ca măsurile necesare să fie aplicate cu maximă rapiditate, în vederea eliminării oricărui risc pentru populație și mediu.”

