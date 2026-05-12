Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea

Ministerul Educației a anunțat modificări importante pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat în 2026. Schimbările vizează modul în care poate fi echivalată proba de competențe digitale, una dintre etapele importante ale examenului.

Noile reguli simplifică procedura pentru elevi și elimină o obligație care până acum presupunea costuri și drumuri suplimentare.

Ce se schimbă la echivalarea competențelor digitale

Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, elevii care doresc să echivaleze proba de competențe digitale nu vor mai fi obligați să depună o copie legalizată a certificatului obținut.

În locul acesteia, va fi suficientă o copie simplă, validată sau verificată de unitatea de învățământ. Practic, elevii nu vor mai fi nevoiți să meargă la notar pentru a legaliza documentele.

Totuși, pentru anumite tipuri de certificări se păstrează în continuare cerința de a depune o cerere scrisă însoțită de o copie legalizată. În schimb, pentru alte certificări, elevii vor avea opțiunea de a depune o copie verificată, ceea ce simplifică procesul.

Modificările sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.739/2026, care actualizează metodologia în vigoare din 2010 privind recunoașterea certificatelor cu valabilitate europeană, precum ECDL sau IC3. Acestea pot înlocui proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

Calendarul Bacalaureatului 2026 – sesiunea de vară

Elevii de clasa a XII-a trebuie să știe că înscrierile pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2026 vor avea loc în perioada 2–4 iunie.

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va desfășura între 8 și 17 iunie, iar probele scrise vor începe la finalul lunii.

Calendarul principal este următorul:

2–4 iunie 2026 – înscrierea candidaților

4 iunie 2026 – încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a

8–10 iunie 2026 – proba A (limba română, oral)

10–11 iunie 2026 – proba B (limba maternă, oral)

11–12 iunie 2026 – proba C (limbă străină)

15–17 iunie 2026 – proba D (competențe digitale)

Probele scrise vor avea loc după cum urmează:

29 iunie 2026 – limba și literatura română

30 iunie 2026 – proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 – proba la alegere a profilului

3 iulie 2026 – limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.

Noile modificări vin în sprijinul elevilor, simplificând procedurile administrative și reducând birocrația în procesul de echivalare a competențelor digitale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI