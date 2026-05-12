Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Ministerul Educației a anunțat modificări importante pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat în 2026. Schimbările vizează modul în care poate fi echivalată proba de competențe digitale, una dintre etapele importante ale examenului.
Noile reguli simplifică procedura pentru elevi și elimină o obligație care până acum presupunea costuri și drumuri suplimentare.
Ce se schimbă la echivalarea competențelor digitale
Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, elevii care doresc să echivaleze proba de competențe digitale nu vor mai fi obligați să depună o copie legalizată a certificatului obținut.
În locul acesteia, va fi suficientă o copie simplă, validată sau verificată de unitatea de învățământ. Practic, elevii nu vor mai fi nevoiți să meargă la notar pentru a legaliza documentele.
Totuși, pentru anumite tipuri de certificări se păstrează în continuare cerința de a depune o cerere scrisă însoțită de o copie legalizată. În schimb, pentru alte certificări, elevii vor avea opțiunea de a depune o copie verificată, ceea ce simplifică procesul.
Modificările sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.739/2026, care actualizează metodologia în vigoare din 2010 privind recunoașterea certificatelor cu valabilitate europeană, precum ECDL sau IC3. Acestea pot înlocui proba D din cadrul examenului de bacalaureat.
Calendarul Bacalaureatului 2026 – sesiunea de vară
Elevii de clasa a XII-a trebuie să știe că înscrierile pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2026 vor avea loc în perioada 2–4 iunie.
Evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va desfășura între 8 și 17 iunie, iar probele scrise vor începe la finalul lunii.
Calendarul principal este următorul:
2–4 iunie 2026 – înscrierea candidaților
4 iunie 2026 – încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a
8–10 iunie 2026 – proba A (limba română, oral)
10–11 iunie 2026 – proba B (limba maternă, oral)
11–12 iunie 2026 – proba C (limbă străină)
15–17 iunie 2026 – proba D (competențe digitale)
Probele scrise vor avea loc după cum urmează:
29 iunie 2026 – limba și literatura română
30 iunie 2026 – proba obligatorie a profilului
2 iulie 2026 – proba la alegere a profilului
3 iulie 2026 – limba și literatura maternă
Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.
Noile modificări vin în sprijinul elevilor, simplificând procedurile administrative și reducând birocrația în procesul de echivalare a competențelor digitale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată Administrația Națională de Meteorologie a dat publicității, marți, 12 iunie 2026, prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni. Estimările meteo sunt și pentru perioada care include și Rusaliile și Ziua Copilului 2026. […]
Dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați Georgescu și Potra: ÎCCJ a amânat, din nou, pronunțarea. Noul termen
Dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați Georgescu și Potra: ÎCCJ a amânat, din nou, pronunțarea. Noul termen Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat marți, 12 mai 2026, amânarea pronunțării în dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin […]
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației”
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației” Cu sau fără armistițiu durabil, războiul din Orientul Mijlociu alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației, în tandem cu încetinirea activității economice, a potrivit lui Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR. Cu sau fără armistițiu durabil, războiul din Orientul Mijlociu alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO...
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea Ministerul Educației a anunțat modificări importante...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente
Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de...
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete ale studiilor de trafic care fundamentează necesitatea realizării pasajului subteran de la stadion?”
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete...
Curier Județean
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la...
FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”
Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...