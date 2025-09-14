Logoul Poștei Române a costat cât o garsonieră în Alba Iulia: 48.000 de euro și reacții controversate

Poșta Română și-a schimbat logo-ul și, imediat după ce a apărut vestea că a costat aproape 48.000 de euro, a stârnit destule discuții.

În 2025, prețul mediu al unei garsoniere în Alba Iulia variază între 38.000 și 55.000 de euro, în funcție de zonă și dotări. De exemplu, o garsonieră de 28 mp în zona Ampoi poate fi achiziționată cu aproximativ 38.000 de euro, în timp ce una de 31 mp în zona Cetate ajunge la 51.000 de euro.

Compania a început în 2025 un proces de modernizare și rebranding, adică și-a schimbat imaginea ca să fie mai apropiată de vremurile noastre și mai utilă pentru oameni.

Scopul este să ofere servicii mai simple la ghișeu, să aibă livrări și curierat mai rapide și să dezvolte servicii digitale și financiare, ușor de folosit.

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a demarat în 2025 un proces de rebranding şi diversificare a portofoliului de branduri, cu accent pe ghişeuri universale, curierat şi logistică şi servicii financiar-bancare digitale, procesul aflându-se în plină desfăşurare, precizează compania ca răspuns la „informaţiile şi imaginile apărute recent în spaţiul public”, se arată într-un comunicat.

Această schimbare vine după mulți ani cu aceeași identitate vizuală, iar acum Poșta vrea să se prezinte ca un brand modern, cu un logo complet diferit de cel vechi. Celebrul corn pe care îl purtau poștașii și care îi făcea ușor de recunoscut pe străzi a dispărut, iar asta a fost motiv de nemulțumire pentru unii oameni.

Noua identitate vizuală a fost creată împreună cu agenția românească Inoveo Concept, specializată în branding, și face parte dintr-un plan mai mare de transformare a Poștei. Compania spune că la finalul acestui proces va prezenta întreaga strategie de rebranding, așa încât oamenii să înțeleagă cum vor arăta și funcționa serviciile lor pe viitor.

