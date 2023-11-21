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LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 NOIEMBRIE 2023: 534 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 NOIEMBRIE 2023: 534 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ARGO SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSILIER JURIDIC 1 0258806273
ALBA IULIA S.C. PET PRODUCT S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 [email protected]
ALBA IULIA GEMINA TRAVEL SRL SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1 0731199199
ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0742046001
ALBA IULIA ANGELLI SPUMANTE SI APERITIVE MERCANTIZOR 1 [email protected]
ALBA IULIA DENY LOOK PIZZAR 1 0742046001
ALBA IULIA CEC BANK SA SEF AGENTIE CEC 1 [email protected]
ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. CASIER 1 0773865892
ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745493523
ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA CONTABIL-SEF 1 0258811443
ALBA IULIA DACIA SA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]
ALBA IULIA AB TERMOCOMPLET S.R.L. CONFECȚIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE CU VITRAJ IZOLANT 1 0740207696
ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 15 0258805112
ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA IULIA ALFA SECURITY SERVICE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0741055612
ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500
ALBA IULIA MASPEX ROMANIA SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 0751204066
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0728968129
ALBA IULIA VERDANT PRO DISPECER 1 0770931827
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 0372133794
ALBA IULIA OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769872600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 [email protected]
ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0753537947
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133794
ALBA IULIA UNIVERSAL FASHION SHOP SRL VÂNZATOR 1 0762085877
ALBA IULIA FONETEC GSM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SRL AJUTOR BUCATAR 2 0731015399
ALBA IULIA PAM APUSENI SRL BRUTAR 3 0743044517
ALBA IULIA L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL BUCATAR 1 0737972327
ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. CASIER 5 0212103460
ALBA IULIA DAIS MAȘINI CUSUT S.R.L. LACATUS MECANICA FINA 5 0728937966
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 [email protected]
ALBA IULIA L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0737972327
ALBA IULIA L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL PATISER 1 0737972327
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SRL SUPRAVEGHETOR HOTEL 1 0731015399
ALBA IULIA DACIA SA CASIER 3 [email protected]
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0758409896
ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. PROIECTANT SISTEME INFORMATICE 1 [email protected]
ALBA IULIA ALFA & OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 [email protected]
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918353
ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA TOP TECH SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0731144984
ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 [email protected]
ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. BRUTAR 2 0762856377
ALBA IULIA INTERMARK DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0741255693
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896
ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. PIZZAR 1 0728825125
ALBA IULIA BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN SECRETARA 1 0722331678
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0753537947
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947
ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE SRL AMBALATOR MANUAL 5 0788237773
ALBA IULIA REWE (ROMANIA) SRL CASIER 1 0736384382
ALBA IULIA Electro Strategy ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 5 [email protected]
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477
ALBA IULIA SC APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 0258813703
ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980
ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122
ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 07314897087
ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 2 258813703
ALBA IULIA SC APULUM SA MECANIC UTILAJ 1 0258813703
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0745645001
ALBA IULIA HERMES MOBLUX MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0730735735
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477
ALBA IULIA SC APULUM SA PREPARATOR MASE CERAMICE 3 0258813703
ALBA IULIA SC APULUM SA TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 [email protected]
ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]
ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]
ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]
ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900
BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745
CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]
DRÂMBAR TOBIMAR SRL REPREZENTANT TEHNIC 1 0729381338
OARDA ELIT SRL CARMANGIER 1 0729399359
TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL SEF SCHIMB 1 [email protected]
TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD ŞANDOR TRANS SRL MECANIC AUTO 1 0740257208
AIUD ŞANDOR TRANS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0740257208
AIUD BECONPREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0742212343
AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375
AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375
AIUD SC CROWN COOL SRL MANAGER DE ZONA 1 0726308985
AIUD REWE (ROMANIA) SRL CASIER 1 0736384382
AIUD REWE (ROMANIA) SRL SEF SECTIE 1 0736384382
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA AJUTOR BUCATAR 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA BUCATAR 1 0744192133
AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA FEMEIE DE SERVICIU 1 0744192133
AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 5 0258861661
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU 3 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 2 0744192133
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA OSPATAR (CHELNER) 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE 2 0744192133
AIUD ALEMAR TEAM EXPERT SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0744192133
AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661
AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661
AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0258861661
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 2 0728074071
AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552
COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]
JIDVEI BÎLEA MARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0753535407
JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0748500686
OIEJDEA ALBALACT SA ELECTROMECANIC 1 0736777388
OIEJDEA ALBALACT SA INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE/TRANSPORT FLUIDE 1 0736777388
OIEJDEA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0736777388
OIEJDEA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2 0736777388
OIEJDEA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 7 0736777388
OIEJDEA ALBALACT SA SEF SERVICIU INDUSTRIE PRELUCRATOARE 1 0736777388
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. INGINER ELECTROMECANIC SCB 2 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. INGINER MECANIC 2 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0750159697
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. TEHNICIAN LABORANT ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE 1 0372389123
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4 0750159697
RÂMETEA CONACUL SECUIESC RURAL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 6 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 2 0734567031
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]
ABRUD URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 [email protected]
ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608
ARIEŞENI AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPER SECRETARA 1 [email protected]
ARIEŞENI URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTROMECANIC 1 [email protected]
AVRAM IANCU BOLD IONEL MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0741702615
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115730
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0743472510
BISTRA SC SCROB GENIUS CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0771256841
CÂMPENI SC BALEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]
CÂMPENI MARIUS THE BARBER CONCEPT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0741511330
CÂMPENI S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0741511330
CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839
CIONEŞTI POIANA VERDE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744560419
GURA SOHODOL S.C.ANA & DANIEL FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0752921412
SCĂRIŞOARA PAȘCA G.E. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VACAR 2 0761146809
VADU MOŢILOR CORCHEȘ TEODOR PETRIȘOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615
VADU MOŢILOR CORCHEŞ CORNELIA ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615
ZLATNA ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1 0258856556
ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR SC ŞTEFAN OMNIA COM SRL MANIPULANT MARFURI 2 0786644004
CUGIR STAR TRANSMISSION SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 [email protected]
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STIVUITORIST 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. TERMIST-TRATAMENTIST 2 0258751991
CUGIR TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0786180608
CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MUREŞ LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258870559
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
SEBEŞ RONI-STIL SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]
SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL AJUTOR BUCATAR 1 0723385550
SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL BUCATAR 3 0723385550
SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0723385550
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 2 0258801100
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECUPATOR FURNIRE 2 0258801100
SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 3 [email protected]
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3 0258801100
SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0258801146
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0258801100
SEBEŞ SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 3 [email protected]
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5 0258801100
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STIVUITORIST 2 0258801100
SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258801146
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258801100
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SUDOR 1 [email protected]
SEBEŞ SAN CASA SRL DULGHER RESTAURATOR 4 [email protected]
SEBEŞ SAN CASA SRL FAIANTAR 4 [email protected]
SEBEŞ SAN CASA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
SEBEŞ METAL SERIES FORM S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0258700114
SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]
SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]
SEBEŞ SAN CASA SRL SUDOR 2 [email protected]
SEBEŞ SAN CASA SRL ZIDAR PIETRAR 4 [email protected]
SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 [email protected]
SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0742410179
SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0742410179
SEBEŞ OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 5 0747807111
SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977004
SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 [email protected]
SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]
SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453
SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453
SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]
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