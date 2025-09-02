LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. MAGAZINER 1 0264205069
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL AGENT COMERCIAL 4 [email protected]
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL ALTI MUNCITORI CALIFICATI NECLASIFICATI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE 2 0744535199
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 5 0746033394
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA VITA NOVA CENTER SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0742318186
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES ARHIVAR 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES LACATUS MECANIC 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA CHRISTINNE S CONCEPT SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0748611974
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742
ALBA IULIA PERFORMER CONTA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0726734920
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 2 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 3 0728040572
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0756101055
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 0254206600
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 4 0264205069
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 2 0748143150
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0730244833
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL SEF ECHIPA SPECIALIZATA 1 0745645001
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 4 0721367218
OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571
MICESTI MADIDENT CLINIC S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0752644589
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745353599
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL SAPATOR MANUAL 2 0258815855
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 4 0721444844
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA STIVUITORIST 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. MANAGER GENERAL 1 0751882218
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 2 0751882218
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 1 0749283007
AIUD BECOFERM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0742351869
AIUD GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743016221
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD TOP SPORT CLOTHING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258865094
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0742351869
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0742351869
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0742351869
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 07433938
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744535199
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL CONTABIL 1 0744535199
MIHALT FUN TIME EVENTS LUCRATOR DE TINERET 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS GESTIONAR DEPOZIT 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744614323
SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 4 0770428296
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
Tonic wash luxury MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0771427183
Tonic wash luxury Specialist marketing online 2 0771427183
POPA-OLTEANU ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ VÂNZATOR 1 0740866327
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744776973
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD MUNTHIU VET S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0769289761
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0258/77555
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0258/77555
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 10 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0744612264
CAMPENI BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0745815895
CASA DE PIATRA Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA GHID DE TURISM INTERN (LOCAL) 2 0752841898
GARDA DE SUS ONELIA BEST SRL BUCATAR 2 0788317467
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 8 0372568911
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 2 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL SECRETARA 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI 1 0740288569
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL AJUTOR BUCATAR 7 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL PIZZAR 5 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL FINISOR TERASAMENTE 5 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES TELESENIOR S.R.L TELEFONIST 1 0735567857
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. RECEPTIONIST 1 [email protected]
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
OCNA MURES VALY STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0740141419
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CALNIC LA FERMA BÂRSAN S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 0742412945
PETRESTI ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA FEMEIE DE SERVICIU 1 0741216050
PETRESTI DENISA LANGOS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743199310
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744393975
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0747807111
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 3 0747807111
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005
SEBES DUPEX SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258731066
SEBES OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S.R.L. SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC 1 0258806306
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES MASTER CONFECT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0720315885
SEBES OGLAS CONSULTING SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0743190745
SUGAG SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258731690
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0741115464
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0741115464
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
VINTU DE JOS GENERAL DOMOTIC M F ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]
VINTU DE JOS PLASTERWORK PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0766319890
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0749273127
CAPALNA SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0758787707
