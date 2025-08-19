LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0751163676
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0745645001
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL DIRECTOR MAGAZIN 1 0372568911
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6 0723278582
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582
ALBA IULIA SC HR & SAFETY SOLUTIONS AB SRL CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR 1 0733714904
ALBA IULIA Cresa Crestem Frumos EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922
ALBA IULIA Cresa Crestem Frumos INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744627922
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0775360772
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775360772
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 1 0756101055
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. TERAPEUT OCUPATIONAL 2 0723278582
ALBA IULIA ALBA VET SA ASISTENT VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 4 0264205069
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL MANAGER 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 4 0730230700
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0728014600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 5 0746033394
ALBA IULIA DONPROPERTY SOLUTIONS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0784834833
ALBA IULIA ESTETIC LINE BY DIANA MANICHIURIST 1 0740611644
ALBA IULIA RARA ONE ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0741990358
ALBA IULIA TRANSILVANIA FORWARD SPECIALIST MARKETING 1 0764590073
ALBA IULIA ZENVIBE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742924527
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0728014600
ALBA IULIA CODY ART SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740896362
ALBA IULIA STOMODEUM SRL MEDIC STOMATOLOG 1 0744342344
AMPOITA ZEUS TRANSPORT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]
AMPOITA SC TOP PROIECT INSTAL SRL Responsabil tehnic cu execuția 1 0756654726
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
MICESTI Ferro Arta Sorin SRL SUDOR 1 0744535199
MICESTI Ferro Arta Sorin SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1 0744535199
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL MANAGER 1 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL AGENT COMERCIAL 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL FACTURIST 1 0756164258
OARDA SCANDIA RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0258811714
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 4 0721367218
OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571
OARDA DONEDO CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744671434
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 4 0721444844
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD GALWAY SPORT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0258865646
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 4 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA STIVUITORIST 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743016221
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. MANAGER GENERAL 1 0751882218
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 2 0751882218
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 30 [email protected]
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743016221
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0742351869
CIUMBRUD DOMENIILE BOIERU SRL TRACTORIST 1 0753051414
CIUMBRUD DOMENIILE BOIERU SRL MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0753051414
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0726149909
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
LIVEZILE URBAN WOODS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0748905157
LIVEZILE URBAN WOODS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 0748905157
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744535199
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL CONTABIL 1 0744535199
MIHALT FUN TIME EVENTS LUCRATOR DE TINERET 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS GESTIONAR DEPOZIT 1 0744614323
MIHALT HATEGAN ART & GRAPHICS SRL GRAFICIAN 2 0744535199
MIHALT LINDEEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0768896832
MIHALT LINDEEA SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0768896832
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0743972530
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL SECRETARA PRELUCRARE TEXTE 1 0743972530
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0258877555
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258877555
BILANESTI APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742638126
BISTRA APUSENI PRODUCTION S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 0741078145
BISTRA ATELIER DE LOCUINTE S.R.L MANAGER GENERAL 1 0757256460
BISTRA ATELIER DE LOCUINTE S.R.L DESIGNER INDUSTRIAL 1 0757256460
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436
CAMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0746104436
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ARCOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0258715342
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0752066296
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0752066296
CASA DE PIATRA Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA GHID DE TURISM INTERN (LOCAL) 2 0752841898
GARDA DE SUS ONELIA BEST SRL BUCATAR 2 0788317467
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 2 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL SECRETARA 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI 1 0740288569
RUNCURI ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741161741
ZLATNA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 5 0740195535
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 7 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 7 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL PIZZAR 2 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CURIER 2 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 4 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL FINISOR TERASAMENTE 3 [email protected]
CUGIR MINIMAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258752505
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES LA LUNA IMOBILIARE SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0745623381
OCNA MURES ANCA LIDER SRL ZIDAR PIETRAR 1 0745623381
OCNA MURES TELESENIOR S.R.L TELEFONIST 1 0735567857
OCNA MURES VENUS IMPEX SRL AMBALATOR MANUAL 5 0729399965
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL MECANIC AUTO 3 0737899539
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0737899539
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259
PETRESTI ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA FEMEIE DE SERVICIU 1 0741216050
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0751163676
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES DARIUS CONSULTING SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0743150974
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. INGINER PROGRAMARE SI OPTIMIZARE A INSTALATIILOR SI PROCESELOR ENERGETICE 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 2 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 4 0372479405
SEBES DUPEX SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0258731066
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1 0743515200
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0747807111
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0747807111
SEBES VULS GUARD SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0743199310
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0741115464
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0741115464
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
