LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0774015582
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911
ALBA IULIA SC DALEA DEVELOPMENT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0767982881
ALBA IULIA SC PRO CLEANER KOVACS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0728156706
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA BUCATAR 2 0720000004
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 3 0720000004
ALBA IULIA SC TARTAN ECO SRL OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 4 0730608242
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 2 4021319993
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0755380910
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. DESENATOR TEHNIC 1 0755380910
ALBA IULIA SC ONE DESIGN STUDIO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0746882084
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2 0372568911
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568911
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL Creator de continut online 2 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL RECEPTIONIST 1 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748397260
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL MANICHIURIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL COAFOR 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL RECEPTIONIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0771103953
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL AMBALATOR MANUAL 3 0771103953
ALBA IULIA SC CMC BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0792201625
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CALCATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CURATATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. PATISER 1 0729487164
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0729487164
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745867914
ALBA IULIA VALET LIFT DISPECER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT LIFTIER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT MANIPULANT MARFURI 2 0747110145
ALBA IULIA NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2 0764183183
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MUNCITOR HIDROMETRU 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. RESPONSABIL PROCES 1 0756101055
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL OPERATOR COMERCIAL 1 0740195535
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0723278582
ALBA IULIA SC NATURA URBANA 360 SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0755131658
ALBA IULIA SC NATURA URBANA 360 SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 2 0755131658
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. TEHNICIAN ÎN PROTECTIA MEDIULUI (TEHNICIAN ECOLOG) 1 0756101055
ALBA IULIA BOSFOR CENTRU SRL AJUTOR BUCATAR 1 0740417302
ALBA IULIA MAVIS BEAUTY SRL MACHIOR 1 0744319651
ALBA IULIA MAVIS BEAUTY SRL COSMETICIAN 1 0744319651
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600
ALBA IULIA GENERAL STYLE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0744557853
ALBA IULIA CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0773752325
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 10 0728014600
ALBA IULIA SOCIALDRIVE SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0742772604
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745867914
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0745867914
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0730244833
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA KINETOFIT S.R.L. MASEUR 2 0743211951
ALBA IULIA KINETOFIT S.R.L. KINETOTERAPEUT 1 0743211951
ALBA IULIA TEX EXPERT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0744760716
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 2 0728014600
ALBA IULIA GENERAL STYLE SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 2 0744557853
ALBA IULIA Nexidity S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0751150175
ALBA IULIA SC ALBA SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0745664148
ALBA IULIA Nexidity S.R.L. AGENT SERVICII CLIENT 1 0751150175
ALBA IULIA Nexidity S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0751150175
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0767647371
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR-SEF 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1 0756706959
BARABANT MATEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258813906
BARABANT RSS SOCIAL SUPPORT SRL OPERATOR SUNET 1 0756708243
BARABANT RSS SOCIAL SUPPORT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0756708243
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0729141572
CRICAU S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L ADMINISTRATOR 1 0743383596
CRICAU S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L ORGANIZATOR TÂRGURI SI EXPOZITII 1 0743383596
CRICAU S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0743383596
CRICAU S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0743383596
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258806924
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 2 0258806924
DRAMBAR FLASH EXPERT GARAGE SRL MECANIC AUTO 1 0757928573
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L MANAGER 1 0755405786
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L FEMEIE DE SERVICIU 1 0755405786
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MANAGER 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0759060501
IGHIU COCO TEST SRL MANAGER 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MECANIC AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL ELECTRICIAN AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752266996
IGHIU DIGMASTER MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0787784150
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0733829115
ORASTI SC CREATIV INSTAL CONSULT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
SARD SC STAY CONCEPT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0731096480
SARD SC STAY CONCEPT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0731096480
SARD SC ANNA PARK SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 2 0742656587
SARD SC ANNA PARK SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742656587
SARD AGROMAXMAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0722340213
TELNA ROBI TECH SRL MANAGER 1 0755574987
TELNA ROBI TECH SRL MECANIC AUTO 1 0755574987
TELNA ROBI TECH SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0755574987
TIBRU RER DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746569123
TIBRU RER DESIGN SRL MANAGER 1 0746569123
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743016221
AIUD MAGIC AGROJET SA CURATITOR-SABLATOR 1 0721444844
AIUD Maier Gradinaru SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 2 0744774104
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0762862090
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0764702594
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL AJUTOR BUCATAR 3 0764702594
GALDA DE JOS DOPPIO ADVENTURES SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0771436982
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
LOPADEA NOUA S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L ADMINISTRATOR 1 0757768067
LOPADEA NOUA S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0757768067
LOPADEA NOUA S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0757768067
LOPADEA NOUA S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L Specialist marketing online 1 0757768067
LOPADEA NOUA S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0749392988
LOPADEA NOUA S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0749392988
LOPADEA NOUA S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L Specialist marketing online 1 0749392988
LOPADEA NOUA S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 1 0749392988
LOPADEA NOUA S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L ADMINISTRATOR 1 0746383302
LOPADEA NOUA S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746383302
LOPADEA NOUA S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L STRUNGAR ÎN LEMN 1 0746383302
LOPADEA NOUA S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0746383302
LOPADEA NOUA S.C CLEAN WITH US S.R.L ADMINISTRATOR 1 0742490205
LOPADEA NOUA S.C CLEAN WITH US S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0742490205
LOPADEA NOUA S.C CLEAN WITH US S.R.L ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0742490205
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL COFETAR 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL PATISER 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0753484141
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0754540111
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ ROCKGYM MANAGER 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM RECEPTIONIST 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM FEMEIE DE SERVICIU 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM ANTRENOR 1 0753915245
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 12 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. LACATUS-MONTATOR 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. Organizator evenimente 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. ANIMATOR SPORTIV 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. FINISOR-REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1 0759891179
BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 2 [email protected]
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL ADMINISTRATOR 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL OPERATOR LA MASINI DE BRICHETAT SPAN 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL MANIPULANT MARFURI 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0775540018
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0764220451
SONA DERBY EVENTS SRL MANAGER GENERAL 1 0745427118
SONA DERBY EVENTS SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745427118
SONA DERBY EVENTS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745427118
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0757722074
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 3 0757722074
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL CALCATOREASA LENJERIE 1 0749886815
ARIESENI SC M&M AGREMENT SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0745231944
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 1 0742180629
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0742180629
BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732
BISTRA CRAFT WOOD ACASA SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746481868
BISTRA CRAFT WOOD ACASA SRL MANAGER GENERAL 1 0746481868
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL MANAGER PROIECT 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL ANALIST 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 2 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748484842
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 2 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744393466
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL CONTROLOR CALITATE 1 0749223226
CAMPENI ARK-MED SRL MEDIC PRIMAR 1 0767805505
CAMPENI DENTSILVANIA SRL MANAGER 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL TEHNICIAN DENTAR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL SECRETARA 1 0756309412
CAMPENI RIVALY C.H. SRL PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 2 0744612264
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0749223226
COASTA HENTII – ROSIA MONTANA S.C GREEN SCOPE – SOLUTII DURABILE S.R.L ADMINISTRATOR 1 0753551653
COASTA HENTII – ROSIA MONTANA S.C GREEN SCOPE – SOLUTII DURABILE S.R.L ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0753551653
COASTA HENTII – ROSIA MONTANA S.C GREEN SCOPE – SOLUTII DURABILE S.R.L Specialist marketing online 1 0753551653
COASTA HENTII -ROSIA MONTANA S.C GREEN SCOPE – SOLUTII DURABILE S.R.L PEISAGIST 1 0753551653
DARLESTI – HOREA VOLTRURAL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0766251100
DARLESTI HOREA VOLTRURAL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 3 0766251100
DEALU FRUMOS – VADU MOTILOR PEISART DESIGN S.R.L. PEISAGIST 1 0775231457
DEALU FRUMOS -VADU MOTILOR PEISART DESIGN S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0775231457
DEALU FRUMOS -VADU MOTILOR PEISART DESIGN S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0775231457
DEALU FRUMOS- VADU MOTILOR PEISART DESIGN S.R.L. MANAGER 1 0775231457
FATA LAPUSULUI – ARIESENI SC TINY SMART SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742461006
FATA LAPUSULUI – ARIESENI SC TINY SMART SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0742461006
GALATI NEW ANDRE TEAM MECANIC AUTO 1 0741070818
HADARAU – LUPSA S.C EDU SOLIDAR S.R.L FORMATOR 1 0741701824
HADARAU – LUPSA S.C EDU SOLIDAR S.R.L PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 0741701824
HADARAU – LUPSA S.C EDU SOLIDAR S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0741701824
HADARAU – LUPSA S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L ADMINISTRATOR 1 0754404361
HADARAU – LUPSA S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L SPALATOR VEHICULE 1 0754404361
HADARAU -LUPSA S.C EDU SOLIDAR S.R.L ADMINISTRATOR 1 0741701824
HADARAU- LUPSA S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L LUCRATOR COMERCIAL 1 0754404361
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0767025500
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL RECEPTIONIST 1 0767025500
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0742889302
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL PROGRAMATOR PRODUCTIE 1 0742889302
LUNCA BISERICII APA ANABELA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751147222
LUPSA SPATIUM ALBA ADMINISTRATOR 1 0758593609
LUPSA SPATIUM ALBA MENAJERA 1 0758593609
LUPSA SPATIUM ALBA SPECIALIST MARKETING 1 0758593609
LUPSA SPATIUM ALBA LUCRATOR COMERCIAL 1 0758593609
LUPSA S.C TERRAFIX SOCIAL S.R.L ADMINISTRATOR 1 0751901406
LUPSA S.C TERRAFIX SOCIAL S.R.L MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0751901406
METES SC RURAL WELLNESS SRL Instructor de pilates 1 0756819025
METES SC RURAL WELLNESS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0756819025
METES SC RURAL WELLNESS SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0756819025
METES SC RURAL WELLNESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0756819025
MUSCA – LUPSA S.C HORECA START S.R.L DEZVOLTATOR DE E-LEARNING 1 0755360606
MUSCA – LUPSA S.C HORECA START S.R.L FEMEIE DE SERVICIU 1 0755360606
MUSCA – LUSPA S.C HORECA START S.R.L ADMINISTRATOR 1 0755360606
MUSCA- LUPSA S.C HORECA START S.R.L FORMATOR 1 0755360606
NECSESTI – VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL RECEPTIONIST 1 0748626626
NECSESTI -VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0748626626
NECSESTI- VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0748626626
NEMESI – VIDRA SC KATAM SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728878911
NEMESI – VIDRA SC KATAM SRL CAMERISTA HOTEL 1 0728878911
PIRITA – ZLATNA Elena Garden SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0772236517
PIRITA – ZLATNA Elena Garden SRL MANIPULANT MARFURI 1 0772236517
PIRITA -ZLATNA Elena Garden SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0772236517
POPESTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL SECRETARA 1 0722349950
POPESTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL CASIER 1 0722349950
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL AJUTOR BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0770369265
SOHODOL S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L ADMINISTRATOR 1 0751473569
SOHODOL S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0751473569
SOHODOL S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0751473569
ZLATNA SC BEST BOTTLING SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 4 0746124695
ZLATNA SC PEK STAR SRL CARTONAGIST 1 0744543820
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR SC KEVIN DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0762147301
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 2 [email protected]
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL Gradinar 1 0736627565
CUGIR EVENTURA RENTALS MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0756656479
SALISTEA TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL MANIPULANT MARFURI 1 0764471910
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL COFETAR 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0765563209
SALISTEA AURORIS FOOD SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0767538624
SALISTEA S.C.THOMAS FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743062370
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MANAGER 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL TÂMPLAR MECANIC LA RINDELUIT 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0769723344
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749281888
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SPALATOR VEHICULE 1 0749281888
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]
OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL FOTOGRAF 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL PRODUCATOR AUDIOVIDEO 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0750272515
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0728244035
LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759
MARTINIE -SUGAG TRANSALPINA FAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 3 0742041477
PARAU LUI MIHAI – VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI – VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI – VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI -VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0720660828
PETRESTI TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL INGINER MECANIC 1 0743150974
PETRESTI PAROM IMPEX SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0258810410
PURCARETI – PIANU KEEP GREEN SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0766619470
PURCARETI – PIANU KEEP GREEN SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 3 0766619470
SASCIORI SC ANVA INN SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL Gradinar 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL CAMERISTA HOTEL 1 0742010363
SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0756705950
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES DROKER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0747559604
SEBES DROKER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0747559604
SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES KROMSA TOTAL CONSTRUCT AJUTOR BUCATAR 1 0743199310
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES RADIANCE CORNER SRL MANICHIURIST 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL COSMETICIAN 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MACHIOR 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL RECEPTIONIST 1 0755520048
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES SC LASH AN CO SRL Stilist extensii gene 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740478675
SEBES LEFKADA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0771587221
SEBES BYAIMOB SRL AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) 1 0743181364
SEBES BYAIMOB SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0743181364
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740099788
SEBES SC SERENITY LOFT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0799765635
SEBES SC SERENITY LOFT SRL TEHNICIAN COMPARTIMENT SECURITATE HOTEL 1 0799765635
SEBES RINADE TRANS SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0743199310
SEBES RADIANCE CORNER SRL COAFOR 2 0755520048
SEBESEL MIRCARGO EXPRES Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0743199310
SUGAG TRANSALPINA FAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 5 0742041477
SUGAG S.C NOCTAMERA S.R.L ADMINISTRATOR 1 0760869541
SUGAG S.C NOCTAMERA S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0760869541
SUGAG S.C NOCTAMERA S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0760869541
SUGAG S.C NOCTAMERA S.R.L Logistician responsabil comenzi 1 0760869541
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0720085887
VINTU DE JOS SC EDYANA FARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740218005
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0720085887
