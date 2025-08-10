ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală, normă întreagă, 6 ore/zi, 30 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului radiologie și imagistică medicală

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro

*SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE COMUNALĂ BLAJ – organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă (în iulie 2025) de muncitor necalificat – Ingrijitor animale la Adapostul de caini fara stapan, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi și 40 ore/saptamana.

Condiții specifice:

– nivelul studiilor: studii generale;

• fara vechime în muncă;

• alte condiții specifice:- disponibilitate imediată;

• abilitaţi, calități și aptitudini necesare: seriozitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, rabdare, viteza de reacție.

Telefon: 0752242313; Email: [email protected]. Persoană de contact: Moldovan Simona, Referent Resurse Umane.

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de administrator financiar I S, pe durată nedeterminată, cu timp de lucru normal 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, funcție de execuție, contabilitate/personal didactic-auxiliar.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în contabilitate sau domeniul economic

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), nivel avansat

3. Experiența în contabilitate bugetară, în unități de învățământ și pe proiecte cu Fonduri europene, constituie avantaj

4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare, abilităţi de învățare si utilizare a programelor software

5. Vechimea în specialitatea studiilor de 10 ani.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon 0258816938. Persoana de contact Pop Patricia, având funcția de secretar de concurs.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante:

ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI – 1 post în cadrul compartimentului Administrativ de la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii Medii

– Permis de conducere : categoria B;

– Constituie avantaj : Calificare în domeniul tehnic și cunoștințe operare calculator;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected].

*Școala Gimnazială Singidava Cugir, județul Alba – Bucătar studii medii, post vacantabil, perioadă nedeterminată (1 post)

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacantabil de Bucătar studii medii:

Nivelul studiilor:

-minim 10 clase+ certificat de calificare autorizat de Ministerul muncii sau

-8 clase + învățământ profesional +certificat de calificare autorizat de Ministerul Muncii

-Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

-Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

-Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06-20 august 2025, între orele 8.00-14.00, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, biroul Secretariat, tel: 0258/751091 sau 0258/751727

*Școala Gimnazială Singidava Cugir, județul Alba – Îngrijitor studii medii, post vacantabil, perioadă nedeterminată (2 posturi)

Condiții specifice:

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

Nivelul studiilor:

-minim 10 clase sau 8 clase + învățământ profesional

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06-20 august 2025, între orele 8.00-14.00, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, biroul Secretariat, tel: 0258/751091 sau 0258/751727

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul in AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post temporar vacant norma intreaga, functie contractuala de executie de ASISTENT MEDICAL GENERALIST, studii postliceale, perioada determinata in cadrul Sectiei Medicina interna

Condiţii specifice de participare la concurs: Asistent medical generalist

1.Studii

– diploma de bacalaureat

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

2. Perfecționări (specializări):

3.Cerinte specifice:

– Certificat de membru OAMGMAMR;

– Adeverinta pentru participare la concurs, conform, HG nr. 35/2015, eliberata de OAMGMAMR

4. Vechime: 6 luni vechime în specialitate

*Spitalul Orasenesc Campeni organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante :

• asistent medical debutant , din cadrul Compartimentului de Neonatologie (pozitia 73 din statul de functii aprobat);

• asistent medical debutant,din cadrul – Cabinet Chirurgie Generala – Ambulatoriul Integrat Spitalului (pozitia 222 din statul de functii aprobat);

• asistent medical debutant, din cadrul – Cabinet Pediatrie – Ambulatoriul Integrat Spitalului ( pozitia 224 din statul de functii aprobat);

• asistent medical debutant, din cadrul – Cabinet Ortopedie si Traumatologie – Ambulatoriul Integrat Spitalului ( pozitia 228 din statul de functii aprobat);

• asistent medical debutant, din cadrul – Cabinet Neurologie – Ambulatoriul Integrat Spitalului ( pozitia 229 din statul de functii aprobat);

• asistent medical debutant, din cadrul – Cabinet Cardiologie – Ambulatoriul Integrat Spitalului ( pozitia 234 din statul de functii aprobat);

Conditii specifice: Asistent medical debutant (PL) – medicala norma intreaga, durata nedeterminata

-Diploma de bacalaureat;

-Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

-Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

-Fara vechime in specialitatea studiilor

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 35 cat si pe site-ul spitalului www.spitalulcampeni.ro

*Casa Județeană de Pensii Alba – Compartimentul Financiar –Contabilitate – Direcția Economică evidență contribuabil – 1 post contractual de execuție, de consilier gradul II.

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână, perioada nedeterminată;

Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant, conform fișei postului:

-Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice.

-Vechime în specialitatea studiilor: 1 ani;

-Competențe digitale: utilizarea suitei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher) -Nivel utilizator începător.

-Modalitate de verificare a competenței specifice-Document sau documente ce atestă competența specifică.

Relatii suplimentare privind atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs vor fi puse la dispozitie , pe site-ul institutiei, www.pensiialba.ro si la sediul Casei Judetene de Pensii Alba, str. Tudor Vladimirescu nr. 61, Alba- Iulia, jud. Alba, e-mail [email protected], telefon 0258811531 int.131.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs, 1 post pe perioadă nedeterminată de șofer autosanitara I, la Stația centrala Alba Iulia.

Condițiile specifice:

-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;

-permis de conducere pentru șofer profesionist, valabil pentru autovehicule din categoriile B si C;

-diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind inființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță Bucuresti-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al minisrului sănătății ;

-6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (demonstrabil pe carnet de muncă sau similar și permis de conducere categoria C de 6 ani).

Relații suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834211.

*Liceul Tehnologic Sebeș jud. Alba – Contabil Șef, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Superioare/Contabilitate/Științe economice;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Liceul Tehnologic Sebeș jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0724230052.

*Spitalul Orasenesc Campeni organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a urmatoarelor functii contractuale vacante : -un post de natură contractuală vacant )– sef serviciu administrativ, din cadrul Serviciul Administrativ

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc, pe baza fisei postului, la propunerea structurilor in al caror stat de functii se afla functia vacanta și sunt următoarele:

a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta- studii economice;

b) minim 2 ani vechime in specialitate;

c) concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 35 cat si pe site-ul spitalului www.spitalulcampeni.ro

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD – organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Achiziții publice este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, COMPARTIMENT CIRCULATIE SI EVIDENTA PERSOANEI – 394781.

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Poliţist local – 394781 – Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT CIRCULATIE SI EVIDENTA PERSOANEI

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Persoane de contact: Saratean, Manuela , inspector , 0766396539, [email protected]

