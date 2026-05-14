Bărbat din Vințu de Jos, condamnat pentru FURT calificat, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Cât timp va sta după gratii
Un bărbat din Vințu de Jos, condamnat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud, unde va sta aproape 3 ani pentru fapta comisă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Vințu de Jos, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 13 mai 2026, de către Judecătoria Beiuș.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.
