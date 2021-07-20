LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 647 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
S.C. QUANTUM INSTAL SRL PROIECTANT INGINER INSTALATII 1 0743150930
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
CETATEA APUSENI SA AJUTOR OSPATAR 1 0744605753
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 35 0258814491
MAMBA SRL BUCATAR 1 0756207660
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838
SC RUJA BRANDS SRL CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 10 0755243196
MATIN-MAIER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258811410
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
IPEC SA CONTABIL 1 0258814491
SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0742143523
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0753128951
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0728520630
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491
IPEC SA ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 5 0258814491
SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FAIANTAR 1 0728520630
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 20 0258814491
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0728520630
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
IPEC SA INGINER MECANIC 3 0258814491
TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0790229953
SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087
SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0731489087
IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 35 0258814491
SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087
IPEC SA LACATUS MECANIC 10 0258814491
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838
SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0742143523
S.C. EMILIAN EXPRES SRL MANIPULANT MARFURI 2 0740939708
SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0358401895
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491
MECSOL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0743593249
S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0258806002
REWE (ROMANIA) SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372128933
MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0258811410
SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0755243196
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112
RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0728520630
ZLATCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0756144124
MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0740035362
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0753128951
S.C. EMILIAN EXPRES SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0740939708
MAMBA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0756207660
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087
S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122
S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122
REWE (ROMANIA) SRL STIVUITORIST 2 0372128933
SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087
VALMEL STAR SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0740021054
SC ANB INVEST PARTENER SRL VÂNZATOR 5 0722330084
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568838
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 3 0728520630
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII ZIDAR PIETRAR 3 0768004411
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZUGRAV 1 0728520630
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951
VALMEL STAR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0740021054
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0753297297
S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623
S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0258711623
S.C.D.V.V CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 1 0258711623
JIDVEI SRL FILIALA ALBA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744376318
S.C.D.V.V ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258711623
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
RAI OLTEANU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0756983263
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
S.C.D.V.V TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1 0258711623
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
ALS ROMANIA SRL CHIMIST 5 0258780395
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 0784412151
BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 3 0788321726
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 0258771355
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0745501398
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0745930848
PENSIUNEA CASA BUNA BUCATAR 1 0258818115
ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561
BARIL FORTE SRL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0740019974
ELIS PAVAJE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0730084198
LINCOLN PLUS SRL ELECTROMECANIC 1 0784224422
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0722100970
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0722100970
DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 2 0722100970
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970
LINCOLN PLUS SRL MECANIC UTILAJ 4 0784224422
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744693292
ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30 0730084198
TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0732866986
LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 75 0784224422
TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0732866986
DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 5 0749775281
GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501
DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970
LINCOLN PLUS SRL SUDOR 4 0784224422
ELIS PAVAJE SRL SUDOR 5 0730084198
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2 0722100970