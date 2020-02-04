LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 396 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
JOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 4 februarie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 396 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
ROMANA STADION SRL BARMAN 2
NEATA DORU PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
DANROM CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
DANROM CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
DANROM CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 1
SC TRAIN HOTEL SRL AJUTOR BUCATAR 2
SC TRAIN HOTEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SC TRAIN HOTEL SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2
GLG TECNOSPARK S.R.L. CONFECTIONER CABLURI SI ARBORI DE CABLURI 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL CONTABIL 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 2
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL KINETOTERAPEUT 1
SC TRAIN HOTEL SRL AJUTOR BUCATAR 2
SC TRAIN HOTEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 2
SC TRAIN HOTEL SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2
ASOCIATIA PROIECTUL VIZIUNEA NEVAZATORILOR CROITOR 1
CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
OLMY-SELESAN S.R.L. VÂNZATOR 2
FELEA MIXT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1
SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 2
RADCO DUCOR S.R.L.-D. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
RADCO DUCOR S.R.L.-D. FIERAR BETONIST 2
RADCO DUCOR S.R.L.-D. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
VELVET SKIN BY DIANA LAPADUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SUZZY HOUSE SRL RECEPTIONIST 1
GPR PREMIER CONSULTING SRL AGENT DE VÂNZARI 1
ASOCIATIA CENTRUL DE INGRIJIRE CASA BUNICILOR SECRETARA 1
ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1
SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL AJUTOR BUCATAR 3
SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 6
SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL PIZZAR 3
EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL REFERENT 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
COVRIGARIA LA MARCEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 50
SC IULIAN ECOINSTAL SRL INSTALATOR CENTRALE TERMICE 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
MARVICON SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 5
DEKA STRUCTURISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
DEKA STRUCTURISRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
DEKA STRUCTURISRL FIERAR BETONIST 3
LACTALIS ROMANIA SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 3
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1
ALBALACT S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEORGIA CATERING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
GEORGIA CATERING SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1
GEORGIA CATERING SRL FACTURIST 1
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 1
GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEORGIA CATERING SRL SPALATOREASA LENJERIE 1
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
C.P.A. PISCINE RO SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
C.P.A. PISCINE RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
AXI SOCIAL BALLROOM SRL BARMAN 3
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
I.A.M.U. SA INGINER MECANIC 5
BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 50
BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 5
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 17
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 5
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5
GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR ÎNGRIJITOR DE COPII 1
GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR ÎNGRIJITOR DE COPII 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SUNDEY EXPRESS SRL VÂNZATOR 1
SUNDEY EXPRESS SRL MANIPULANT MARFURI 1
SUNDEY EXPRESS SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1
SUNDEY EXPRESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRADITIONAL TODERAS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
CIRJEA COMPANY SRL GATERIST LA TAIAT BUSTENI 1
CIRJEA COMPANY SRL MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI ÎN SILVICULTURA 1
RAPADA LINE SRL AJUTOR BUCATAR 1
TERASA APUSENI AJUTOR BUCATAR 1
BOCSA RODICA ILEANA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
MERA REZIDENTIAL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC SORIN CHIRA BUTOAIE SI CAZI SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
AVRAM CLAUDIA LENUTA PFA FEMEIE DE SERVICIU 2
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC MUNDO PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
COLEGIUL NATIONAL”DAVID PRODAN ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE)
CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI
CORDEA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 9
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10