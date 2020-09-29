LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 380 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7
AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMERISTA HOTEL 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA LABORANT CHIMIST 4
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA INGINER MECANIC 4
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 1
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1
SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MEDIC SPECIALIST 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL COSMETICIAN 1
TURUS SERV SRL VÂNZATOR 2
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SCTHINKTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 4
REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
EUREST ROM SRL BUCATAR-SEF 2
EUREST ROM SRL BUCATAR 2
EUREST ROM SRL AJUTOR OSPATAR 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FEMEIE DE SERVICIU 4
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
ALBALACT SA SUDOR 2
ALBALACT SA ELECTROMECANIC 2
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 9
TRANSEURO SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 3
TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5
APULUM SA AMBALATOR MANUAL 2
APULUM SA LACATUS MECANIC 3
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRL AGENT SERVICII CLIENT 1
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2
NOD PROJECT S.R.L. ARHITECT CLADIRI 1
POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2
POMPONIO S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL MARCATOR PIESE 5
A & B SALUBRIS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
LICURICI ALBA SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1
ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PROFI ROM FOOD SRL SEF SCHIMB 1
SC BUCURIA STRUMFILOR SRL PEDAGOG SCOLAR 1
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2
PRIMAGRA SRL DIRECTOR VÂNZARI 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL INGINER PRODUCTIE 2
ELIT SRL CULEGATOR LA MASINA DE PERFORAT PROGRAME PENTRU MASINILE DE TURNAT TEXT (MONOTASTOR) 1
ELIT SRL MAGAZINER 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
BULEVARD IMPEX S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
BEST INSTAL THERMO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1
SC SMART START ALBA SRL PEDAGOG SCOLAR 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1
GEORGIA CATERING SRL CONTABIL 1
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2
GEORGIA CATERING SRL BARMAN 1
GEORGIA CATERING SRL OSPATAR (CHELNER) 2
GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
P2 EDILITIA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
P2 EDILITIA S.R.L. FINISOR TERASAMENTE 2
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA LUCRATOR COMERCIAL 1
SC BOWLING PARC SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
ISABELLA PHOTOGRAPHY SRL FOTOGRAF 1
SC NATUR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
SC DAVID PRODUCTION SRL CARAUS 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2
BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS SUBINGINER PETROLIST 1
STM ELETTROMECCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC CLINICA PREVENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
SUNDEY EXPRESS SRL VÂNZATOR 1
SUNDEY EXPRESS SRL MANIPULANT MARFURI 2
SUNDEY EXPRESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 3
M.V.M.DEZMEMBRARI UNIVERSAL BISTRA SPALATOR VEHICULE 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL OPERATOR CALITATE FLUX 1
SC TRANSILVANIA SOFFA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
ALFA & OMEGA GROUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
DANE TRANSCOM SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
MONTANA CÂMPENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5
PURDA IULIANA RALIANA II VÂNZATOR 1
TOTAL BUSINESS LAND SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
SC ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT SRL CASIER ÎNCASATOR 1
SC MOTO UTIL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
STEFAN OMNIA COM S.R.L. CALCATOREASA LENJERIE 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL BUCATAR 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
IVET SRL MANIPULANT MARFURI 1
CABINET MEDIC DE FAMILIE DR BACIU VASILE REGISTRATOR MEDICAL 1
NOVA MODUL SRL MAGAZINER 1
NOVA MODUL SRL LACATUS-MONTATOR 1
SC NOVA TOOLING SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
TRIMODA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 10
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. INGINER ELECTRICIAN 1
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1
CNAIR-DRP BUCURESTI /SDN TERITORIU ZIDAR PIETRAR 1
FEREASTRA INDUSTRIE R MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
SPEEHHIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 5
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1