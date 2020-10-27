LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 334 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 9
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL INGINER PRODUCTIE 2
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9
NOVA GETICCO S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2
NOVA GETICCO S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1
NOVA GETICCO S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
UTIL CROP SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
UTIL CROP SRL SAPATOR MANUAL 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 8
ALBALACT SA STIVUITORIST 1
ALBALACT SA SUDOR 1
ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1
MAMBA S.R.L. BUCATAR 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1
MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC AREMY GRILL SRL PIZZAR 1
SC AREMY GRILL SRL BUCATAR 1
SC AREMY GRILL SRL OSPATAR (CHELNER) 1
SC AREMY GRILL SRL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1
SC AREMY GRILL SRL AJUTOR BUCATAR 1
RO.DE.X FASHION SRL CALCATOREASA LENJERIE 2
RO.DE.X FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
STI TRANS FREIGHT BV SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3
TOMA LUX CON SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 2
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5
BRAIN DIAGNOSTIC & EXPLORER S.R.L. PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1
SMART SER FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 2
MR ADVANTAGE FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 2
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR ” ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
SC NEW WAY INSTAL SRL CONTABIL 2
SC NEW WAY INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
SC NEW WAY INSTAL SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1
TERASA LAC SRL CONTABIL 1
TERASA LAC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
TERASA LAC SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
GEA SNACKS SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
GEA SNACKS SRL CONTABIL 3
GEORGIA CATERING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
GEA EVENT SRL CONTABIL 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 30
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 20
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1
BILEA MARKET SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
CORDEA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
ARTIGIANI DEL LUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
ARTIGIANI DEL LUSSO SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2
SPEEHHIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
PUNCT DE LUCRU CÎMPENI – 0725 225884
SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA LUCRATOR COMERCIAL 1
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL INGINER PRODUCTIE 1
PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 6
SOF PRODUCTION STANIJA SRL PRESATOR MASE PLASTICE 6
NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3
NUOVA CAMICERIA S&A SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
EFES DAVID LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2