LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 273 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2
POMPONIO S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
A & B SALUBRIS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL INGINER PRODUCTIE 2
BULEVARD IMPEX S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA CONTABIL-SEF 1
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 1
CUTANDGO SRL COAFOR STILIST 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
NOVA GETICCO S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2
NOVA GETICCO S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1
NOVA GETICCO S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL INGINER TOPOGRAF 1
SC TED PROTECT SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
CARESTA BAGS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
DENY LOOK S.R.L. BARMAN 1
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1
CMI STOMEXPERT ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
CONTEXPERT SERV S.R.L. FUNCTIONAR ECONOMIC 1
MIRAGIULIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1
HARMONY BODY RELAX SRL MASEUR 1
QEH DAVONA CONSULT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
AXA SUPPORT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
MIRAGIULIA SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA AMBALATOR MANUAL 1
SC AUTOTALLER BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2
BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14
STM ELETTROMECCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1
ROXBERRY SRL MANIPULANT MARFURI 3
R &D AUTOTURISMUL SRL MANIPULANT MARFURI 1
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 30
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 20
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
TODEA TITIANA LUMINITA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
CUPRU MIN S.A. ABRUD MECANIC UTILAJ 1
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 4
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC NOVA TOOLING SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
SC DOZA DE SANATATE FORTE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1
CERTA CONS SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1
PIXELDATA SRL PROGRAMATOR 1
ACITECH ROM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
ACITECH ROM S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
FEREASTRA INDUSTRIE R MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 5
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
SC DOZA DE SANATATE FORTE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1
TRIMODA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 3
A & B SALUBRIS SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
CASSIA MOB SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2
CASSIA MOB SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1