LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 266 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 21 iulie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 266 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
THOR STRONG ROOF SRL AGENT DE VÂNZARI 1
THOR STRONG ROOF SRL MAGAZINER 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 3
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4
SC MOTO UTIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
A & S COMP S.R.L. BARMAN 1
REMAT PLUS SRL LACATUS MECANIC 2
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1
ALBA ALUMINIU SRL MECANIC UTILAJ 1
YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 2
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 2
BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
BREST S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
APA-CTTA S.A. SUDOR 1
APA-CTTA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
APA-CTTA S.A. LACATUS MECANIC 1
APA-CTTA S.A. INSTALATOR APA, CANAL 1
APA-CTTA S.A. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
LACATUSERIE DEVI-PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
PINK&CHIC BEAUTY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 4
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
PRO CENTRAL DOCUMENT SRL FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1
POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2
POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 2
POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 2
TIPO-REX S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
SC IULIAN ECOINSTAL SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1
ANDREAS DUO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 1
DECOR ART INTERIOR SRL ZIDAR PIETRAR 1
TURUS SERV SRL VÂNZATOR 3
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 9
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA FIERAR BETONIST 10
SC RADIOLOGIE ONLINE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 1
CETATEA APUSENI S.A. AJUTOR OSPATAR 2
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
VEGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 4
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
CLASIC EXPLOATARE SRL MECANIC UTILAJ 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA CONSILIER JURIDIC 1
POLARIS M.HOLDING SRL LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 1
KRAFTENBERG SOLUTION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
FERMIC SRL MANIPULANT MARFURI 1
GLEMOUR GRAND BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
FLEXPRESSO SRL AGENT DE VÂNZARI 1
DOMICA SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
TAPIS-SERV S.R.L. TAPITER 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 3
OTELURI SI DEBITARI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
LIL-MEC S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
SC NOVA GRUP VICES SRL TEHNICIAN PROIECTANT 1
SC NOVA GRUP VICES SRL INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 1
SC ALY-UTIL-SERV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
HIDROCONSTRUCTIA SA EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5
HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5
HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 5
HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFFEZIONI SRL PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 1
DONNA CONFFEZIONI SRL TAIETOR CONFECTII 2
DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA INGINER ELECTROENERGETICA 1