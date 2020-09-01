LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 237 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 1 septembrie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. În județ sunt disponibile, în total, 237 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 2
AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMERISTA HOTEL 1
SC LIN &EMA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA LABORANT CHIMIST 4
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
IPEC SA INGINER MECANIC 4
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 1
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 54
HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 1
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SC HOUSE OF WELLNES SRL PSIHOLOG 2
SC HOUSE OF WELLNES SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1
SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MEDIC SPECIALIST 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL COSMETICIAN 1
EMILIAN EXPRES S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
SC ROYAL TRADING INVEST SRL SECRETARA 1
UVEDENRODE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1
ALFA & OMEGA GROUP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1
SC MUNTHEANA VET SRL MEDIC VETERINAR 1
SC DERMISANA MEDICAL SRL REGISTRATOR MEDICAL 1
AURDAN PERFORMANŢA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC NOVA GRUP VICES SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 2
SC NOVA GRUP VICES SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4
SC NOVA GRUP VICES SRL MAGAZINER 1
SC NOVA GRUP VICES SRL CONTROLOR CALITATE 1
SC NOVA GRUP VICES SRL SEF FORMATIE 1
SC NOVA GRUP VICES SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
SC NOVA GRUP VICES SRL SEF DEPARTAMENT 1
SC NOVA GRUP VICES SRL REGLOR MASINI-UNELTE 2
SC NOVA GRUP VICES SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
SC NOVA GRUP VICES SRL LACATUS MECANICA FINA 1
SC NOVA GRUP VICES SRL MANAGER GENERAL 1
SC NOVA TOOLING SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3
SC NOVA TOOLING SRL INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 1
SC NOVA TOOLING SRL SEF DEPARTAMENT 1
SC NOVA TOOLING SRL SEF FORMATIE 1
SC NOVA TOOLING SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 1
SC NOVA TOOLING SRL PLANIFICATOR 1
SC NOVA TOOLING SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
SC NOVA TOOLING SRL MANAGER GENERAL 1
SC NOVA TOOLING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC NG TOOLHOLDER SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
CORDEA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
MDI WASH HOUSE PATISER 1
MDI WASH HOUSE CASIER 2
MDI WASH HOUSE MODELATOR-MIEZUITOR 2
ŞUREANU TURISM SRL BUCATAR 1
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA FACTOR POSTAL 3
SC MRZ TELE-SECURITY SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 2
SC MRZ TELE-SECURITY SRL PROIECTANT INGINER MECANIC 1
METAL SERIES FORM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10
ELIS PAVAJE SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 5
BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
DENY LOOK S.R.L. BARMAN 1