LOCURI de MUNCĂ în Alba: 567 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 17 septembrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 567 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal
BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Gimnazial
BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE – 1 – Profesional
OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial
SC APIMOB INVEST SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – Profesional
CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Profesional
SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – Gimnazial
AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3 – Superior
SC BBW INGENIEURE SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – Superior
IPEC SA – MARCATOR PIESE – 10 – Gimnazial
IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 5 – Profesional
IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5 – Profesional
IPEC SA – LABORANT CHIMIST – 3 – Liceal
IPEC SA – INGINER PRODUCTIE – 5 – Superior
IPEC SA – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
HERMES BM SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
HERMES BM SRL – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – Liceal
ALBALACT S.A. – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – INGINER MECANIC – 2 – Superior
ALBALACT S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – Gimnazial
LACTALIS ROMANIA SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – FACTURIST – 1 – Liceal
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANIPULANT MARFURI – 7 – Gimnazial
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANAGER – 1 – Superior
LACTALIS LOGISTIC SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – STIVUITORIST – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE – 1 – Superior
SC BARA’S CORPORATE SRL – CASIER – 1 – Liceal
CHERSA SEBASTIAN-BOBI BEJ – SECRETARA – 1 – Liceal
VALERIA’S SECRET S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
SATROTEC SRL – INGINER PRODUCTIE – 1 – Superior
SATROTEC SRL – INGINER AUTOMATIST – 2 – Superior
SATROTEC SRL – ANALIST CALITATE – 2 – Superior
SATROTEC SRL – SEF SCHIMB – 1 – Superior
SATROTEC SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
SATROTEC SRL – OPERATOR CALITATE FLUX – 2 – Superior
SATROTEC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL – 2 – Liceal
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES – 5 – Liceal
SEWS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 60 – Gimnazial
AMBALAJE BUSINESS SRL – CARTONAGIST – 3 – Liceal
FALM ONLINE SRL – DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) – 1 – Superior
FALM ONLINE SRL – SPECIALIST MARKETING – 1 – Superior
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – INGINER AUTOMATIST – 1 – Superior
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 1 – Liceal
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII – 1 – Liceal
BEST BUSINESS OFFICE SRL – AMBALATOR MANUAL – 5 – Gimnazial
BEST BUSINESS OFFICE SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 – Liceal
ENSOL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
ENSOL SRL – SUDOR – 1 – Profesional
ENSOL SRL – VOPSITOR INDUSTRIAL – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER AUTOBUZ – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – OFICIANT TELEFOANE – 1 – Liceal
ALMA REAL ESTATE SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 3 – Gimnazial
P.A.B. ROMANIA SRL – SUDOR – 4 – Profesional
P.A.B. ROMANIA SRL – LACATUS MECANIC – 2 – Profesional
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – Gimnazial
CRYSTAL GROUP SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – Profesional
CRYSTAL GROUP SRL – ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE – 1 – Profesional
CRYSTAL GROUP SRL – ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE – 1 – Profesional
CRYSTAL GROUP SRL – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 1 – Profesional
CONSILIUL JUDETEAN ALBA – CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA – 5 – Superior
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 5 – Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE – 4 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MECANIC AUTO – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MECANIC UTILAJ – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – CANTARAGIU – 1 – Gimnazial
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Superior
BOSFOR KEBAB SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – Profesional
ECOREC ALBA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 1 – Gimnazial
BIOTERRA SRL – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 5 – Gimnazial
ANDREEAS TRADING S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
ARCO STARCOMP S.R.L. – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 2 – Profesional
BRISTOL CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – Gimnazial
BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA – BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) – 1 – Superior
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Profesional
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
SC ALBACOM BIZ SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 1 – Gimnazial
OPREA MARIANA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 1 – Gimnazial
BAYERN MOBILE SOLUTION SA – REPREZENTANT COMERCIAL – 1 – Profesional
LARRY-VERMESSUNGEN S.R.L. – INGINER TOPOGRAF – 2 – Superior
SC ALBACOM BIZ SRL – AMBALATOR MANUAL – 1 – Gimnazial
INTERLOGISTIK TRANSPORT S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – Gimnazial
TEXTILE MULTISERVICE SRL – SUDOR – 1 – Liceal
MR ADVANTAGE FUN SRL – DIRECTOR/DIRECTOR EXECUTIV CONFORMITATE – 1 – Superior
MR ADVANTAGE FUN SRL – SECRETARA – 2 – Superior
MR ADVANTAGE FUN SRL – REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING – 1 – Superior
SC ANAIS EDY CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 10 – Gimnazial
GRAUR ALBA S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – Profesional
ASOCIATIA ADIO DURERI – DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – Superior
ASOCIATIA ADIO DURERI – ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING – 1 – Superior
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – BUCATAR – 1 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 2 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR – 1 – Liceal
THARMIS SPEED SRL – MECANIC AUTO – 1 – Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
LUCA CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 10 – Gimnazial
LUCA CONSTRUCT SRL – INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE – 4 – Profesional
GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEA EVENT SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – VOPSITOR – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – Liceal
EXCELENT AUTO SRL – DISPECER – 6 – Fara Studii
EXCELENT AUTO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 6 – Fara Studii
FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA – SUPRAVEGHETOR NOAPTE (ÎNVATAMÂNT) – 1 – Gimnazial
SC CAVIO CIVIL CONSTRUCT SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 5 – Profesional
I.A.M.U. SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
I.A.M.U. SA – FREZOR UNIVERSAL – 5 – Profesional
I.A.M.U. SA – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 4 – Profesional
I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 4 – Profesional
I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 5 – Profesional
I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 5 – Profesional
I.A.M.U. SA – SCULER-MATRITER – 5 – Profesional
SC CORBY ARHIDESIGN SRL – ARHITECT CLADIRI – 1 – Superior
SC CORBY ARHIDESIGN SRL – PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII – 3 – Superior
SC NATILI PAN SRL – BRUTAR – 1 – Profesional
SC NATILI PAN SRL – PATISER – 1 – Profesional
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR – ÎNGRIJITOR DE COPII – 1 – Gimnazial
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR – ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) – STUDII MEDII – 1 – Liceal
I.A.M.U. SA – INGINER MECANIC – 1 – Superior
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC I FIORI VENEZIANI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 7 – Gimnazial
CIRJEA COMPANY SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – Gimnazial
ARIESUL SA – INSPECTOR TEHNIC – 1 – Liceal
ARIESUL SA – ELECTRICIAN AUTO – 1 – Liceal
MOMENTO STYLE CAFE’ SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – Liceal
CLUB TACHE 2000 S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 2 – Gimnazial
PANDOR CRISTIAN MIHAI II – VÂNZATOR – 1 – Liceal
COMPANIA NATIONALA „LOTERIA ROMANA” SA – OPERATOR GESTIONAR LOTO – 1 – Liceal
SC BALINT ADMIN SRL – SPALATOR VITRINE SI GEAMURI – 1 – Liceal
SC PYKY STAR AUTO SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Liceal
SC YAX SYSTEM SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Liceal
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 13 – Gimnazial
ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 14 – Gimnazial
ELECTRO VLASEA S.R.L. – MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS – 1 – Superior
ECOREC ALBA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 1 – Gimnazial
SC CNC & MACHINING SERVICES – CONTROLOR CALITATE – 1 – Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL – UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE – 42 – Gimnazial
CISEROM SA – OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR – 4 – Profesional
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 5 – Gimnazial
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – STIVUITORIST – 2 – Profesional
KUEHNE NAGEL SRL – MANIPULANT MARFURI – 6 – Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL – STIVUITORIST – 2 – Profesional
ATAC SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – Profesional
SC UTILEXFILCONS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 1 – Profesional
SILVA SRL – BRUTAR – 1 – Profesional
SILVA SRL – PATISER – 2 – Profesional
ŞUREANU TURISM S.R.L. – AJUTOR BUCATAR – 2 – Gimnazial
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL – CROITOR – 1 – Profesional
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 10 – Profesional
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL – MAGAZINER – 1 – Liceal
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – Gimnazial
VONTRANS IMPEX SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 5 – Profesional
VONTRANS IMPEX SRL – SECRETARA – 1 – Liceal
VONTRANS IMPEX SRL – MECANIC AUTO – 1 – Profesional