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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 366 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM Alba

Adăugat de Ziarul Unirea în 29.01.2019.
Salvat la Curier Judetean

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 29 ianuarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 366 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

1.SEWS SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           60

2.CHIMFERTIL SRL            OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE      1

3.PEMA ELECTROTEHNIC SRL       MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              10

4.PEMA ELECTROTEHNIC SRL       CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10

5.PEMA ELECTROTEHNIC SRL       ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE    4

6.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      1

POMPONIO CONSTRUCŢII SRL    INGINER MECANIC          1

7.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             2

8.OMPONIO CONSTRUCŢII SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      1

9.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1

10.POMPONIO LOGISTIC SRL       MECANIC AUTO 1

11.POMPONIO LOGISTIC SRL       CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER            1

12.SC FASHION OUTLET TRANSILVANIA SRL          LUCRATOR COMERCIAL 1

13.ELIT SRL          MANIPULANT MARFURI 5

14.ELIT SRL          AMBALATOR MANUAL  10

15.SC ALBANI FOREX SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     5

16.SC ALBANI FOREX SRL               TÂMPLAR UNIVERSAL    5

17.MART VET S.R.L.         CAMERISTA HOTEL          1

18.MUREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ       SUDOR 2

19.MUREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ       LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE      2

20.UREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ           VOPSITOR INDUSTRIAL 1

21.ALBACO EXIM S.R.L.  INGINER ELECTROENERGETICA   1

22.ALBACO EXIM S.R.L.  LUCRATOR GESTIONAR 1

23.CONCEPT CAR ENGINEERING                SPALATOR VEHICULE      4

24.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L.    ZIDAR PIETRAR 1

25.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L.    ZUGRAV              1

26.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L.    FAIANTAR           1

27.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L.    INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE           1

28.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L.    DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2

29.APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR      1

30.SC GIOCONDA STIL SRL            VÂNZATOR         1

31.ATELIER BRUTĂRIE GHIRBOM SRL       MANIPULANT MARFURI 1

32.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L.               AGENT DE VÂNZARI        1

33.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L.               LUCRATOR GESTIONAR 1

34.MARIS SRL    LUCRATOR COMERCIAL 3

35.ZURLY KIDS   SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE        1

36.DUCFARM SRL             FARMACIST        1

37.LEDTRADINGSRL         ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1

38.LEDTRADINGSRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII       1

39.KAUFLAND ROMANIA              LUCRATOR COMERCIAL 5

40.KAUFLAND ROMANIA              INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA           1

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.GEORGIA CATERING SRL            MANIPULANT MARFURI 3

2.GEORGIA CATERING SRL            COFETAR              3

3.GEORGIA CATERING SRL            LUCRATOR COMERCIAL 2

4.GEORGIA CATERING SRL            MAGAZINER       1

5.GEORGIA CATERING SRL            OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE           1

6.SC MIDAR FOOD CATERING SRL              LUCRATOR COMERCIAL 2

7.SC MIDAR FOOD CATERING SRL              BUCATAR             2

8.SC AMA TOWN CENTER SRL     LUCRATOR COMERCIAL 2

9.MIB PRODCOM SRL     FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE                1

10.MIB PRODCOM SRL   AJUTOR FOCHIST              1

11.MIB PRODCOM SRL   ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1

12.MIB PRODCOM SRL   MECANIC UTILAJ              1

13.MIB PRODCOM SRL   OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE    1

14.MIB PRODCOM SRL   AMBALATOR MANUAL  2

15.LUEDO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.SCDVV BLAJ    CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 5

2.SCDVV BLAJ    ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA        2

3.SCDVV BLAJ    TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE       1

4.I.A.M.U. SA     MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              4

5.I.A.M.U. SA     ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE          5

6.I.A.M.U. SA     ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE  5

7.MULTI DUO CONSTRUCT           LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE      1

8.PRODLACTA S.A.           SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1

9.I.A.M.U. SA     MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              2

10.I.A.M.U. SA   LACATUS MECANIC         1

11.I.A.M.U. SA   FREZOR UNIVERSAL        1

 

PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885

1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE    7

2.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              2

3.ATAC SECURITY SRL     AGENT DE SECURITATE 1

4.ATAC SECURITY SRL     PAZNIC 2

5.EXPERT CLEANING SRL                ÎNGRIJITOR CLADIRI        1

6.EXPERT CLEANING SRL                STIVUITORIST    1

7.STAR COMPANY S.R.L.                LUCRATOR COMERCIAL 1

8.RER VEST SA   IMPIEGAT AUTO               1

9.RER VEST SA   SEF SECTIE           1

10.RER VEST SA                 CONTROLOR CALITATE   2

11.RER VEST SA                 SEF DEPOZIT       1

12.RER VEST SA                 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)    20

13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA             INGINER ELECTROTEHNIST             1

14.COMA CONSTRUCT SRL           INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE               1

15.COMA CONSTRUCT SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII                3

16.COMA CONSTRUCT SRL           EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE              1

17.POMPONIO S.R.L.      SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 2

18.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.           ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE    5

19.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.           MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            5

20.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.           MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   5

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.ELIT SRL            LUCRATOR COMERCIAL 1

2.T E A SRL          STRUNGAR UNIVERSAL 1

3.T E A SRL          STIVUITORIST    1

4.T E A SRL          INGINER MECANIC          1

5.T E A SRL          STRUNGAR LA STRUNG PARALEL SI DE DETALONAT           1

6.T E A SRL          OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             1

7.STAR TRANSMISSION SRL          OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6

8.STAR TRANSMISSION SRL          FEMEIE DE SERVICIU       1

9.STAR TRANSMISSION SRL          SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE       1

10.STAR TRANSMISSION SRL       TEHNICIAN ELECTRONICA             1

11.STAR TRANSMISSION SRL       SEF BIROU/SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE              1

12.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. TERMIST-TRATAMENTIST 1

13.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.                 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA         1

14.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN      1

15.NOVA GRUP SRL         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             1

16.ELIT SRL          MAGAZINER       1

17.PHILIPS ORĂŞTIE S.R.L.             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              20

18.TECNO PLAST CUGIR SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.NUOVA CAMICERIA S&A SRL    CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE           7

2.NUOVA CAMICERIA S&A SRL    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   4

3.NUOVA CAMICERIA S&A SRL    OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU CURENTI TURBIONARI   1

4.COSTICA MATES SRL    ÎNCARCATOR-DESCARCATOR      1

5.ARIESUL SA     INSPECTOR TEHNIC         1

6.ARIESUL SA     RECEPTIONIST   1

7.CAR APUSENI CAMPENI             CASIER  1

8.MOBARIES SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

9.MOBARIES SRL               BARMAN             1

10.MOBARIES SRL            OSPATAR (CHELNER)       1

11.SUPER ARHIVE SRL     ARHIVAR              1

12.CAR APUSENI CAMPENI          CASIER  1

13.SOF PRODUCTION STANIJA SRL            LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX      1

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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