LOCURI de MUNCĂ în Alba: 366 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM Alba
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 29 ianuarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 366 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
1.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
2.CHIMFERTIL SRL OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE 1
3.PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
4.PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10
5.PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
6.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
POMPONIO CONSTRUCŢII SRL INGINER MECANIC 1
7.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
8.OMPONIO CONSTRUCŢII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
9.POMPONIO CONSTRUCŢII SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1
10.POMPONIO LOGISTIC SRL MECANIC AUTO 1
11.POMPONIO LOGISTIC SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1
12.SC FASHION OUTLET TRANSILVANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
13.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
14.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
15.SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5
16.SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
17.MART VET S.R.L. CAMERISTA HOTEL 1
18.MUREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ SUDOR 2
19.MUREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
20.UREŞUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ VOPSITOR INDUSTRIAL 1
21.ALBACO EXIM S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1
22.ALBACO EXIM S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1
23.CONCEPT CAR ENGINEERING SPALATOR VEHICULE 4
24.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR PIETRAR 1
25.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. ZUGRAV 1
26.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. FAIANTAR 1
27.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1
28.ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
29.APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
30.SC GIOCONDA STIL SRL VÂNZATOR 1
31.ATELIER BRUTĂRIE GHIRBOM SRL MANIPULANT MARFURI 1
32.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1
33.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1
34.MARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
35.ZURLY KIDS SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE 1
36.DUCFARM SRL FARMACIST 1
37.LEDTRADINGSRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
38.LEDTRADINGSRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
39.KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5
40.KAUFLAND ROMANIA INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 3
2.GEORGIA CATERING SRL COFETAR 3
3.GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
4.GEORGIA CATERING SRL MAGAZINER 1
5.GEORGIA CATERING SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
6.SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
7.SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2
8.SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
9.MIB PRODCOM SRL FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1
10.MIB PRODCOM SRL AJUTOR FOCHIST 1
11.MIB PRODCOM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
12.MIB PRODCOM SRL MECANIC UTILAJ 1
13.MIB PRODCOM SRL OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE 1
14.MIB PRODCOM SRL AMBALATOR MANUAL 2
15.LUEDO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.SCDVV BLAJ CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 5
2.SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 2
3.SCDVV BLAJ TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1
4.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
5.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5
6.I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5
7.MULTI DUO CONSTRUCT LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 1
8.PRODLACTA S.A. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
9.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
10.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 1
11.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 1
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 7
2.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
3.ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
4.ATAC SECURITY SRL PAZNIC 2
5.EXPERT CLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
6.EXPERT CLEANING SRL STIVUITORIST 1
7.STAR COMPANY S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
8.RER VEST SA IMPIEGAT AUTO 1
9.RER VEST SA SEF SECTIE 1
10.RER VEST SA CONTROLOR CALITATE 2
11.RER VEST SA SEF DEPOZIT 1
12.RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 20
13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA INGINER ELECTROTEHNIST 1
14.COMA CONSTRUCT SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
15.COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
16.COMA CONSTRUCT SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
17.POMPONIO S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2
18.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
19.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
20.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
2.T E A SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1
3.T E A SRL STIVUITORIST 1
4.T E A SRL INGINER MECANIC 1
5.T E A SRL STRUNGAR LA STRUNG PARALEL SI DE DETALONAT 1
6.T E A SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
7.STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
8.STAR TRANSMISSION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
9.STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1
10.STAR TRANSMISSION SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1
11.STAR TRANSMISSION SRL SEF BIROU/SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE 1
12.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. TERMIST-TRATAMENTIST 1
13.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1
14.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1
15.NOVA GRUP SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
16.ELIT SRL MAGAZINER 1
17.PHILIPS ORĂŞTIE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20
18.TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7
2.NUOVA CAMICERIA S&A SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4
3.NUOVA CAMICERIA S&A SRL OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU CURENTI TURBIONARI 1
4.COSTICA MATES SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
5.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
6.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1
7.CAR APUSENI CAMPENI CASIER 1
8.MOBARIES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
9.MOBARIES SRL BARMAN 1
10.MOBARIES SRL OSPATAR (CHELNER) 1
11.SUPER ARHIVE SRL ARHIVAR 1
12.CAR APUSENI CAMPENI CASIER 1
13.SOF PRODUCTION STANIJA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1