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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 339 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 19.02.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 19 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 339 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.MARIS SRL              LUCRATOR COMERCIAL 2              Profesional        Alba Iulia

2.DONNA CONFFEZIONI SRL               CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE         10           Profesional         Alba Iulia

3.CRYSTAL GROUP SRL          MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET             1              Gimnazial            Alba Iulia

4.CRYSTAL GROUP SRL          MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           1        Gimnazial            Alba Iulia

5.CRYSTAL GROUP SRL          ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Profesional         Alba Iulia

6.CRYSTAL GROUP SRL          ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE       1              Profesional         Alba Iulia

7.CRYSTAL GROUP SRL          TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN              1              Profesional         Alba Iulia

8.ELIT SRL    MANIPULANT MARFURI               8              Gimnazial            Alba Iulia

9.ELIT SRL    AMBALATOR MANUAL 9              Gimnazial            Alba Iulia

10.BARRECO LARY SRL           MEDIC SPECIALIST           1              Superior              Alba Iulia

11.HERMES BM SRL                ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE    1              Gimnazial            Alba Iulia

12.VIVA METAL S.R.L.            LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional         Alba Iulia

13.EWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           60           Gimnazial            Alba Iulia

14.YANA-IUS SRL      STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE               1              Profesional         Alba Iulia

15.YANA-IUS SRL      ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Profesional         Alba Iulia

16.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL         INGINER AUTOMATIST  1              Superior              Alba Iulia

17.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL         TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE             5              Liceal    Alba Iulia

18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL         TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII         1              Liceal    Alba Iulia

19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA         7              Liceal    Alba Iulia

21.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL         INGINER MASINI-UNELTE             2              Superior              Alba Iulia

21.NEMO INVESTIGO SRL     AGENT DE SECURITATE 2              Liceal    Alba Iulia

22.NEMO INVESTIGO SRL     PAZNIC 1              Liceal    Alba Iulia

23.UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA OSPATAR (CHELNER)      1              Profesional         Alba Iulia

24.ONTIME INSTAL SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           2        Gimnazial            Alba Iulia

25.ONTIME INSTAL SRL         INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE         1              Profesional         Alba Iulia

26.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L.       MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET                2              Gimnazial            Alba Iulia

27.SATURN S.A.        CURATITOR-SABLATOR 10           Profesional         Alba Iulia

28.SATURN S.A.        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        2              Profesional         Alba Iulia

29.DIR.JUD.DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA  CONSILIER INGINER AGRONOM                1        Superior              Alba Iulia

30.RESORT COMPANY SRL   BARMAN             2              Profesional         Alba Iulia

31.RESORT COMPANY SRL   BUCATAR            2              Profesional         Alba Iulia

32.RESORT COMPANY SRL   OSPATAR (CHELNER)      4              Profesional         Alba Iulia

33.RESORT COMPANY SRL   CAMERISTA HOTEL          1              Gimnazial            Alba Iulia

34.RESORT COMPANY SRL   AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT              1              Gimnazial         Alba Iulia

35.AGROBALCANICA SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET             1              Gimnazial            Alba Iulia

36.ELECTRO ALFA S.R.L.        ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE     1              Profesional         Alba Iulia

AGRIFULL PRODIMPEX S.R.L.              FERMIER ÎN PRODUCTIA VEGETALA         1              Gimnazial            Alba Iulia

37.MEDIVET SRL       LUCRATOR GESTIONAR 2              Profesional         Alba Iulia

38.GOLDEN SOUL SRL            LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)           1              Profesional         Alba Iulia

39.HERMES BM SRL                ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 2              Profesional         Alba Iulia

40.HERMES BM SRL                OSPATAR (CHELNER)      1              Profesional         Alba Iulia

41.HERMES BM SRL                BUCATAR            1              Profesional         Alba Iulia

42.HERMES BM SRL                AJUTOR BUCATAR           1              Profesional         Alba Iulia

43.HERMES BM SRL                FEMEIE DE SERVICIU      1              Profesional         Alba Iulia

44.HERMES BM SRL                RECEPTIONER DE HOTEL               1              Profesional         Alba Iulia

45.CAMARA SRL       AJUTOR BUCATAR           1              Profesional         Alba Iulia

46.ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT      1              Liceal    Alba Iulia

47.BIOTERRA SRL     ÎNGRIJITOR ANIMALE    5              Gimnazial            Alba Iulia

48.SC THINK GREEN SOLUTIONS SRL               REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING              1              Superior        Alba Iulia

49.SC LINCOLN SERVICE SRL                ZIDAR PIETRAR 4              Profesional         Alba Iulia

50.SC LINCOLN SERVICE SRL                FAIANTAR           3              Profesional         Alba Iulia

51.SC LINCOLN SERVICE SRL                DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)     3              Profesional         Alba Iulia

52.VERBITA SRL        SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE              10           Liceal    Alba Iulia

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.GEA EVENT SRL     BUCATAR            3              Gimnazial            Aiud

2.GEA EVENT SRL     AJUTOR BUCATAR           4              Gimnazial            Aiud

3.GEORGIA CATERING SRL   COFETAR             3              Gimnazial            Aiud

4.GEORGIA CATERING SRL   LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial            Aiud

5.MIB PRODCOM SRL             FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE             1              Liceal    Aiud

6.MIB PRODCOM SRL             AJUTOR FOCHIST             1              Liceal    Aiud

7.MIB PRODCOM SRL             ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Liceal    Aiud

8.MIB PRODCOM SRL             MECANIC UTILAJ              1              Liceal    Aiud

9.MIB PRODCOM SRL             OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE     1              Liceal    Aiud

10.MIB PRODCOM SRL          AMBALATOR MANUAL 2              Gimnazial            Aiud

11.LUCA CONSTRUCT SRL     ZIDAR ROSAR-TENCUITOR           4              Profesional         Aiud

12.LUCA CONSTRUCT SRL     DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)     4              Profesional         Aiud

13.LUCA CONSTRUCT SRL     FIERAR BETONIST            2              Profesional         Aiud

14.LUCA CONSTRUCT SRL     ÎNCARCATOR-DESCARCATOR     6              Gimnazial            Aiud

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.PRODLACTA S.A.  SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ              1              Profesional         Blaj

2.I.A.M.U. SA             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           2              Gimnazial         Blaj

3.I.A.M.U. SA             LACATUS MECANIC         5              Profesional         Blaj

4.I.A.M.U. SA             RECTIFICATOR UNIVERSAL           4              Profesional         Blaj

5.I.A.M.U. SA             ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 4              Profesional         Blaj

6.I.A.M.U. SA             FREZOR UNIVERSAL        5              Profesional         Blaj

7.I.A.M.U. SA             OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA           5              Liceal    Blaj

8.I.A.M.U. SA             ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE       4              Liceal        Blaj

9.I.A.M.U. SA             SCULER-MATRITER          5              Liceal    Blaj

10.ELCANA EXPERT S.R.L.     ÎNGRIJITOR CLADIRI        2              Gimnazial            Blaj

11.SC ADRIANA SI LUCI CONSTRUCT SRL       MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET              4              Gimnazial            Blaj

12.I.A.M.U. SA          MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE      1              Profesional         Blaj

 

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE           7              Liceal    Sebes

2.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.    ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5              Profesional         Sebes

3.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.    MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA          5        Profesional         Sebes

4.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR  4              Gimnazial         Sebes

5.GOOD FOOD & HOSTING SRL          OSPATAR (CHELNER)      1              Profesional         Sebes

6.GOOD FOOD & HOSTING SRL          AJUTOR OSPATAR           1              Profesional         Sebes

7.GOOD FOOD & HOSTING SRL          FEMEIE DE SERVICIU      1              Gimnazial            Sebes

8.GOOD FOOD & HOSTING SRL          INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE              1              Liceal    Sebes

9.CISEROM SA           ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL        1              Profesional         Sebes

10.CISEROM SA        AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER  1              Profesional         Sebes

11.CISEROM SA        OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 1              Profesional         Sebes

12.STAR ASSEMBLY SRL        ELECTROMECANIC           1              Liceal    Sebes

13.STAR ASSEMBLY SRL        MAISTRU MECANIC        1              Profesional         Sebes

14.STAR ASSEMBLY SRL        TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA      2        Superior              Sebes

15.STAR ASSEMBLY SRL        FUNCTIONAR ADMINISTRATIV  1              Superior              Sebes

16.STAR ASSEMBLY SRL        MAISTRU MONTAJ          2              Profesional         Sebes

17.STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR          1        Superior              Sebes

18.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER MECANIC          1              Superior              Sebes

19.STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        3              Liceal    Sebes

20.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER AUTOMATIST  1              Superior              Sebes

21.STAR ASSEMBLY SRL        DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA    1              Superior              Sebes

22.STAR ASSEMBLY SRL        TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA      1        Superior              Sebes

23.STAR TRANSMISSION SRL              INGINER MECANIC          1              Superior              Sebes

24.STAR TRANSMISSION SRL              CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA              1              Superior              Sebes

25.BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA         INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA      1              Superior              Sebes

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         PRESATOR METALE LA RECE         1              Profesional         Cugir

2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             1              Profesional         Cugir

3.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         LACATUS MECANIC         1              Profesional         Cugir

4.PEMA ELECTROTEHNIC SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5        Gimnazial            Cugir

5.STAR TRANSMISSION SRL SORTATOR PRODUSE      1              Gimnazial            Cugir

6.EURO INOX SRL     CONFECTIONER PLASE DIN SÂRMA           1              Gimnazial            Cugir

7.SC CNC & MACHINING SERVICES    INGINER MECANIC          1              Superior               Cugir

8.SC CNC & MACHINING SERVICES    SCULER-MATRITER          1              Profesional         Cugir

9.SC CNC & MACHINING SERVICES    OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6        Profesional         Cugir

10.SC CNC & MACHINING SERVICES RECTIFICATOR UNIVERSAL           1              Profesional         Cugir

11.SC CNC & MACHINING SERVICES FREZOR UNIVERSAL        1              Profesional         Cugir

12.NOVA MODUL SRL             AMBALATOR MANUAL  1              Gimnazial            Cugir

13.ELIT SRL  LUCRATOR COMERCIAL 1              Gimnazial            Cugir

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL      LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX      1              Superior               Campeni

2.ARIESUL SA             INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal     Campeni

3.ARIESUL SA             RECEPTIONIST   1              Liceal     Campeni

4.KYSS TRANS S.R.L.                 MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial            Campeni

5.LUCA GRUP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Liceal     Campeni

6.SC LIN &EMA SRL          AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal     Campeni

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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