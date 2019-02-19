LOCURI de MUNCĂ în Alba: 339 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 19 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 339 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.MARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional Alba Iulia
2.DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional Alba Iulia
3.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial Alba Iulia
4.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial Alba Iulia
5.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia
6.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional Alba Iulia
7.CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional Alba Iulia
8.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8 Gimnazial Alba Iulia
9.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9 Gimnazial Alba Iulia
10.BARRECO LARY SRL MEDIC SPECIALIST 1 Superior Alba Iulia
11.HERMES BM SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Gimnazial Alba Iulia
12.VIVA METAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia
13.EWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial Alba Iulia
14.YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1 Profesional Alba Iulia
15.YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia
16.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior Alba Iulia
17.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 5 Liceal Alba Iulia
18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 Liceal Alba Iulia
19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 7 Liceal Alba Iulia
21.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2 Superior Alba Iulia
21.NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 Liceal Alba Iulia
22.NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 Liceal Alba Iulia
23.UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional Alba Iulia
24.ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial Alba Iulia
25.ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional Alba Iulia
26.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial Alba Iulia
27.SATURN S.A. CURATITOR-SABLATOR 10 Profesional Alba Iulia
28.SATURN S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional Alba Iulia
29.DIR.JUD.DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA CONSILIER INGINER AGRONOM 1 Superior Alba Iulia
30.RESORT COMPANY SRL BARMAN 2 Profesional Alba Iulia
31.RESORT COMPANY SRL BUCATAR 2 Profesional Alba Iulia
32.RESORT COMPANY SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional Alba Iulia
33.RESORT COMPANY SRL CAMERISTA HOTEL 1 Gimnazial Alba Iulia
34.RESORT COMPANY SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial Alba Iulia
35.AGROBALCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial Alba Iulia
36.ELECTRO ALFA S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 Profesional Alba Iulia
AGRIFULL PRODIMPEX S.R.L. FERMIER ÎN PRODUCTIA VEGETALA 1 Gimnazial Alba Iulia
37.MEDIVET SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 Profesional Alba Iulia
38.GOLDEN SOUL SRL LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 1 Profesional Alba Iulia
39.HERMES BM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 2 Profesional Alba Iulia
40.HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional Alba Iulia
41.HERMES BM SRL BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
42.HERMES BM SRL AJUTOR BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
43.HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Profesional Alba Iulia
44.HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Profesional Alba Iulia
45.CAMARA SRL AJUTOR BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
46.ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal Alba Iulia
47.BIOTERRA SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 5 Gimnazial Alba Iulia
48.SC THINK GREEN SOLUTIONS SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1 Superior Alba Iulia
49.SC LINCOLN SERVICE SRL ZIDAR PIETRAR 4 Profesional Alba Iulia
50.SC LINCOLN SERVICE SRL FAIANTAR 3 Profesional Alba Iulia
51.SC LINCOLN SERVICE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 Profesional Alba Iulia
52.VERBITA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10 Liceal Alba Iulia
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.GEA EVENT SRL BUCATAR 3 Gimnazial Aiud
2.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 4 Gimnazial Aiud
3.GEORGIA CATERING SRL COFETAR 3 Gimnazial Aiud
4.GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial Aiud
5.MIB PRODCOM SRL FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 Liceal Aiud
6.MIB PRODCOM SRL AJUTOR FOCHIST 1 Liceal Aiud
7.MIB PRODCOM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal Aiud
8.MIB PRODCOM SRL MECANIC UTILAJ 1 Liceal Aiud
9.MIB PRODCOM SRL OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE 1 Liceal Aiud
10.MIB PRODCOM SRL AMBALATOR MANUAL 2 Gimnazial Aiud
11.LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 Profesional Aiud
12.LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 4 Profesional Aiud
13.LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional Aiud
14.LUCA CONSTRUCT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 6 Gimnazial Aiud
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.PRODLACTA S.A. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional Blaj
2.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial Blaj
3.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 Profesional Blaj
4.I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 4 Profesional Blaj
5.I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 4 Profesional Blaj
6.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional Blaj
7.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Liceal Blaj
8.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 Liceal Blaj
9.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5 Liceal Blaj
10.ELCANA EXPERT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 Gimnazial Blaj
11.SC ADRIANA SI LUCI CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 Gimnazial Blaj
12.I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 1 Profesional Blaj
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 7 Liceal Sebes
2.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Profesional Sebes
3.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 Profesional Sebes
4.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 Gimnazial Sebes
5.GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional Sebes
6.GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional Sebes
7.GOOD FOOD & HOSTING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Sebes
8.GOOD FOOD & HOSTING SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1 Liceal Sebes
9.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1 Profesional Sebes
10.CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 1 Profesional Sebes
11.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 1 Profesional Sebes
12.STAR ASSEMBLY SRL ELECTROMECANIC 1 Liceal Sebes
13.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Profesional Sebes
14.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2 Superior Sebes
15.STAR ASSEMBLY SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior Sebes
16.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MONTAJ 2 Profesional Sebes
17.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1 Superior Sebes
18.STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior Sebes
19.STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Liceal Sebes
20.STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior Sebes
21.STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA 1 Superior Sebes
22.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 Superior Sebes
23.STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior Sebes
24.STAR TRANSMISSION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior Sebes
25.BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior Sebes
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRESATOR METALE LA RECE 1 Profesional Cugir
2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional Cugir
3.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional Cugir
4.PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial Cugir
5.STAR TRANSMISSION SRL SORTATOR PRODUSE 1 Gimnazial Cugir
6.EURO INOX SRL CONFECTIONER PLASE DIN SÂRMA 1 Gimnazial Cugir
7.SC CNC & MACHINING SERVICES INGINER MECANIC 1 Superior Cugir
8.SC CNC & MACHINING SERVICES SCULER-MATRITER 1 Profesional Cugir
9.SC CNC & MACHINING SERVICES OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional Cugir
10.SC CNC & MACHINING SERVICES RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
11.SC CNC & MACHINING SERVICES FREZOR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
12.NOVA MODUL SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial Cugir
13.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Cugir
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 Superior Campeni
2.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal Campeni
3.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal Campeni
4.KYSS TRANS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Campeni
5.LUCA GRUP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Liceal Campeni
6.SC LIN &EMA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal Campeni