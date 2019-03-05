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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 281 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 05.03.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 martie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 281 de posturi.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.RESORT COMPANY SRL              BARMAN             2              Profesional

2.RESORT COMPANY SRL              BUCATAR             2              Profesional

3.RESORT COMPANY SRL              OSPATAR (CHELNER)       4              Profesional

4.RESORT COMPANY SRL              CAMERISTA HOTEL          1              Gimnazial

5.RESORT COMPANY SRL              AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1              Gimnazial

6.MEDIVET SRL LUCRATOR GESTIONAR 2              Profesional

7.HERMES BM SRL           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII   1              Profesional

8.HERMES BM SRL           OSPATAR (CHELNER)       1              Profesional

9.HERMES BM SRL           BUCATAR             1              Profesional

10.HERMES BM SRL         AJUTOR BUCATAR           1              Profesional

11.HERMES BM SRL         FEMEIE DE SERVICIU       1              Profesional

12.HERMES BM SRL         RECEPTIONER DE HOTEL                1              Profesional

13.LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA        MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE                 2              Gimnazial

14.BIO TERAPIA PLUS SRL              ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE               4              Post-Liceal

15.BIO TERAPIA PLUS SRL              KINETOTERAPEUT            4              Post-Liceal

16.BIO TERAPIA PLUS SRL              FIZIOKINETOTERAPEUT 6              Post-Liceal

17.MIMI SAN S.R.L.          LUCRATOR COMERCIAL 4              Profesional

18.MIMI SAN S.R.L.          CONTABIL           2              Superior

19.DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2              Profesional

20.DOMICA SRL FIERAR BETONIST             2              Profesional

21.DOMICA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)               1              Profesional

22.DOMICA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

23.DOMICA SRL FINISOR TERASAMENTE 1             Profesional

24.DOMICA SRL BETONIST            4              Profesional

25.CAMARA SRL                FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

26.SATROTEC SRL             INGINER PRODUCTIE      1              Superior

27.SATROTEC SRL             INGINER AUTOMATIST  1              Superior

28.SATROTEC SRL             SPECIALIST IN ACHIZITII 1              Superior

29.SATROTEC SRL             ANALIST CALITATE           1              Superior

30.SATROTEC SRL             ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA         1              Superior

31.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA            ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE            10           Profesional

32.SC LINCOLN SERVICE SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      1              Gimnazial

33.CRISTEA S.R.L.             LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

34.SC ECOTERMICA DAVA SRL    MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      1              Gimnazial

35.MUZEUL NATIONAL AL UNIRII              INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA             1                Superior

36.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60           Gimnazial

37.MALIKA BOUTIQUE SRL           LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

38.COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA              SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 1              Superior

39.FLOREA GRUP SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           2                Gimnazial

40.EUROPEAN FINANCE SOLUTION SRL   CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA          1              Superior

41.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL              AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

42.AMBA S.R.L. BARMAN             1              Profesional

43.MAMBA S.R.L.             BUCATAR             1              Profesional

44.DEKA STRUCTURISRL                MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      3              Profesional

45.DEKA STRUCTURISRL                DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      3              Profesional

46.DEKA STRUCTURISRL                FIERAR BETONIST             3              Profesional

47.EKA STRUCTURISRL   MACARAGIU      1              Profesional

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.SC AMA TOWN CENTER SRL     LUCRATOR COMERCIAL 3              Gimnazial

2.PAVDALMONT LUX S.R.L.          MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      5              Gimnazial

3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA           SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)         1                Liceal

4.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA           ÎNGRIJITOR ANIMALE     1              Gimnazial

5.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA           TRACTORIST       1              Profesional

6.SC LUCA PROD CARN SRL           MACELAR            1              Profesional

7.SC LUCA PROD CARN SRL           INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA      1              Superior

8.SC LUCA PROD CARN SRL           CARMANGIER   1              Profesional

9.SC LUCA PROD CARN SRL           CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE            1              Profesional

10.LOVIRIL CONSTRUCT SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      3              Gimnazial

11.LOVIRIL CONSTRUCT SRL         INSTALATOR APA, CANAL             1              Profesional

12.LOVIRIL CONSTRUCT SRL         ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            1              Profesional

13.LOVIRIL CONSTRUCT SRL         PAVATOR            1              Profesional

14.ALLEXPERT PAV SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET         8              Gimnazial

15.ALLEXPERT PAV SRL   DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA         1              Liceal

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           2                Gimnazial

2.PRENIS S.R.L. SAPATOR MANUAL         1              Gimnazial

3.LUK`ELA STYLE SRL       MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET         2              Gimnazial

4.SC LANGENTHAL SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     2                Gimnazial

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL              MONTOR ARTICOLE DIN PIELE    1              Gimnazial

2.TERMOCONS SRL          AJUTOR FOCHIST              1              Profesional

3.POIANA VERDE S.R.L. CAMERISTA HOTEL          1              Profesional

4.GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ           SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

5.SOF PRODUCTION STANIJA SRL              MONTOR ARTICOLE DIN PIELE    1              Gimnazial

6.ARIESUL SA     INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal

7.ARIESUL SA     RECEPTIONIST   1              Liceal

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.STAR TRANSMISSION SRL          ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

2.STAR TRANSMISSION SRL          LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2              Profesional

3.STAR TRANSMISSION SRL          OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6              Profesional

4.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.   MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN      1              Liceal

5.ELIT SRL            MAGAZINER       1              Profesional

6.ACITECH ROM S.R.L.    MECANIC UTILAJ              1              Profesional

7.ACITECH ROM S.R.L.    MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5              Gimnazial

 

 

 

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.STAR ASSEMBLY SRL    ELECTROMECANIC           1              Liceal

2.STAR ASSEMBLY SRL    MAISTRU MECANIC         1              Profesional         s

3.STAR ASSEMBLY SRL    TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        2              Superior

4.STAR ASSEMBLY SRL    FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Superior

5.STAR ASSEMBLY SRL    MAISTRU MONTAJ          2              Profesional

6.STAR ASSEMBLY SRL    OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR             1                Superior

7.STAR ASSEMBLY SRL    INGINER MECANIC          1              Superior

8.STAR ASSEMBLY SRL    ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          3              Liceal

9.STAR ASSEMBLY SRL    INGINER AUTOMATIST  1              Superior

10.STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA     1              Superior

11.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        1              Superior

12.STAR TRANSMISSION SRL       INGINER MECANIC          1              Superior

13.STAR TRANSMISSION SRL       CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA                1              Superior

14.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Liceal     Sebes

15.STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

16.STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA         1                Superior               Sebes

17.STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC        1              Superior

18.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1                Gimnazial

19.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             2                Profesional

20.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 STRUNGAR UNIVERSAL 2              Profesional

21.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 FREZOR UNIVERSAL        2              Profesional

22.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 LACATUS MECANIC         2              Profesional

23.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 SUDOR 2              Profesional

24.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL                 INGINER MECANIC          1              Superior

25.PRIMARIA OHABA     CONSILIER INSTITUTII PUBLICE   1              Superior

26.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          2              Profesional

27.CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   3              Profesional

28.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    5              Profesional

28.EXPERT CLEANING SRL             ÎNGRIJITOR CLADIRI        1              Gimnazial

30.EXPERT CLEANING SRL             FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

31.SAVINI DUE SRL           TÂMPLAR UNIVERSAL    3              Profesional

32.SAVINI DUE SRL           OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI    2                Profesional

33.AVINI DUE SRL             MAGAZINER       1              Profesional

34.SAVINI DUE SRL           LACATUS MECANIC         1              Profesional

35.SAVINI DUE SRL           SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional 36.SAVINI DUE SRL         MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

37.GOOD FOOD & HOSTING SRL                AJUTOR OSPATAR            1              Profesional

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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