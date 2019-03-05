LOCURI de MUNCĂ în Alba: 281 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 martie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 281 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.RESORT COMPANY SRL BARMAN 2 Profesional
2.RESORT COMPANY SRL BUCATAR 2 Profesional
3.RESORT COMPANY SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional
4.RESORT COMPANY SRL CAMERISTA HOTEL 1 Gimnazial
5.RESORT COMPANY SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial
6.MEDIVET SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 Profesional
7.HERMES BM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional
8.HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
9.HERMES BM SRL BUCATAR 1 Profesional
10.HERMES BM SRL AJUTOR BUCATAR 1 Profesional
11.HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Profesional
12.HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Profesional
13.LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 Gimnazial
14.BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 4 Post-Liceal
15.BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 Post-Liceal
16.BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6 Post-Liceal
17.MIMI SAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional
18.MIMI SAN S.R.L. CONTABIL 2 Superior
19.DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
20.DOMICA SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional
21.DOMICA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 Profesional
22.DOMICA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
23.DOMICA SRL FINISOR TERASAMENTE 1 Profesional
24.DOMICA SRL BETONIST 4 Profesional
25.CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
26.SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1 Superior
27.SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
28.SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
29.SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
30.SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
31.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE 10 Profesional
32.SC LINCOLN SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
33.CRISTEA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
34.SC ECOTERMICA DAVA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
35.MUZEUL NATIONAL AL UNIRII INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
36.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
37.MALIKA BOUTIQUE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
38.COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 1 Superior
39.FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 Gimnazial
40.EUROPEAN FINANCE SOLUTION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 Superior
41.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
42.AMBA S.R.L. BARMAN 1 Profesional
43.MAMBA S.R.L. BUCATAR 1 Profesional
44.DEKA STRUCTURISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Profesional
45.DEKA STRUCTURISRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 Profesional
46.DEKA STRUCTURISRL FIERAR BETONIST 3 Profesional
47.EKA STRUCTURISRL MACARAGIU 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial
2.PAVDALMONT LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 Gimnazial
3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA) 1 Liceal
4.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
5.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA TRACTORIST 1 Profesional
6.SC LUCA PROD CARN SRL MACELAR 1 Profesional
7.SC LUCA PROD CARN SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 Superior
8.SC LUCA PROD CARN SRL CARMANGIER 1 Profesional
9.SC LUCA PROD CARN SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 Profesional
10.LOVIRIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial
11.LOVIRIL CONSTRUCT SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 Profesional
12.LOVIRIL CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
13.LOVIRIL CONSTRUCT SRL PAVATOR 1 Profesional
14.ALLEXPERT PAV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 8 Gimnazial
15.ALLEXPERT PAV SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 Gimnazial
2.PRENIS S.R.L. SAPATOR MANUAL 1 Gimnazial
3.LUK`ELA STYLE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial
4.SC LANGENTHAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
2.TERMOCONS SRL AJUTOR FOCHIST 1 Profesional
3.POIANA VERDE S.R.L. CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
4.GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
5.SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
6.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
7.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
2.STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
3.STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
4.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Liceal
5.ELIT SRL MAGAZINER 1 Profesional
6.ACITECH ROM S.R.L. MECANIC UTILAJ 1 Profesional
7.ACITECH ROM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1.STAR ASSEMBLY SRL ELECTROMECANIC 1 Liceal
2.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Profesional s
3.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2 Superior
4.STAR ASSEMBLY SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior
5.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MONTAJ 2 Profesional
6.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1 Superior
7.STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
8.STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Liceal
9.STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
10.STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA 1 Superior
11.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 Superior
12.STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
13.STAR TRANSMISSION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
14.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Liceal Sebes
15.STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
16.STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior Sebes
17.STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 Superior
18.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
19.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional
20.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
21.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL FREZOR UNIVERSAL 2 Profesional
22.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 Profesional
23.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL SUDOR 2 Profesional
24.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL INGINER MECANIC 1 Superior
25.PRIMARIA OHABA CONSILIER INSTITUTII PUBLICE 1 Superior
26.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 2 Profesional
27.CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 3 Profesional
28.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional
28.EXPERT CLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial
30.EXPERT CLEANING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
31.SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 Profesional
32.SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 Profesional
33.AVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
34.SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
35.SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional 36.SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
37.GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional