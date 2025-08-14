Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: Câte vor fi construite și în ce stadiu este proiectul
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale individuale (6 unități de locuit de tip înșiruit), amenajare accese, viabilizare teren, împrejmuire și branșamente la utilități”.
Proiectul propune construirea unor locuințe individuale, sociale, pe strada Gheorghe Șincai, nr. 14, astfel încât să se asigure condițiile de locuit pentru persoanele/familiile marginalizate sau cu venituri reduse care nu pot să aibă o locuință proprie.
Scenariul urmărește același număr de locuințe (6 locuințe) concepute într-o configurație înșiruită, fiecare unitate având acces individual, grădină proprie și o organizare interioară clară, ce susține coabitarea a mai multor membri ai familiei în condiții optime. Configurația fiecărei locuințe rămâne aceeași, adaptându-se aceleiași Legi 114/1996 republicată.
Prin construirea celor 6 locuințe, se dorește integrarea comunității defavorizate în comunitatea municipiului prin crearea unei zone la standarde ridicate, integrarea și relaționarea acestei zone cu zonele urbane funcționale deja existente în proximitatea noului proiect.
Documentația tehnico-economică pentru construirea a 6 unități de locuit de tip înșiruit se va depunere în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate: P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)
Valoarea eligibilă este de 1.172.388 euro.
Persoanele beneficiare de locuințe sociale individuale noi din cadrul proiectului vor fi în număr de 33.
Principalele caracteristici tehnice ale investiței propuse:
*folosința propusă – locuințe unifamiliale
*regim de înălțime propus – P+M
*H max. cornișă propusă – 5,64 m
*H max. coamă propusă – 7,95 m
*nr. parcări propuse exterioare – 0
Bilanț teritorial / ansamblu – situația propusă
*S. teren – 1232,00mp – 100,00 %
*Carosabil/pietonal – 112,43mp – 9,12 %
*Zonă verde – 658,77mp – 53,47 %
*S. construita – 460,80 mp
*S. utila – 660,7 mp
*P.O.T. = 37,40 %
*C.U.T. = 0,75
Soluția propusă prevede adaptarea cel puțin la standardele nZEB, respectiv obținerea unor clădiri cu energie aproape zero, eficiente, practice și concepute în acord cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 și ale Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.
În acord cu concluziile Studiului privind performanța energetică a clădirii conform Legii Nr. 372/2005 (Raport nZEB conform Mc001 REVIZUITĂ), propunerea se înscrie în valorile admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) și ale emisiilor echivalente de CO2 pentru clădirile nZEB.
INSTALAȚII SANITARE
Instalații interioare de apă rece și apă caldă
Alimentarea cu apă rece a clădirii se face de la rețeaua publică de alimentare cu apă (prin căminul de apometru existent la limita de proprietate a investiției), prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate. Conducta de alimentare cu apă rece a clădirii va asigura atât consumul de apă rece precum şi necesarul pentru prepararea apei calde.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitectură.
INSTALAȚII DE CANALIZARE MENAJERA
Apele uzate menajere se vor colecta in interiorul imobilului prin intermediul coloanelor de canalizare, la care se vor racorda obiectele sanitare.
Apele uzate menajere se vor colecta într-un cămin de racord de unde se vor deversa în bazinul vidanjabil etanș.
INSTALAȚII TERMICE
Sursa de încălzire a clădirii va fi formata dintr-o pompa de căldura aer-apa de 14 kW montata in spațiul tehnic – prin montarea acesteia se va avea în vedere respectarea normativului NTPEE-2008.
Pentru încălzirea încăperilor s-a adoptat un sistem de încălzire în pardoseala combinat cu radiatoare in bai și se va folosi țeava îngropata in pardoseala și în pereți. Încălzirea se face separat, la fiecare încăpere in parte, comanda realizând-se prin intermediul unui termostat amplasat in fiecare încăpere. Pe radiatoare se vor monta robineţi cu cap termostatat.
Sistemul de reglare al încălzirii este propus pentru comandarea locala, centralizata precum si de la distanta prin intermediul telefonului sau a altui dispozitiv mobil.
INSTALAȚII ELECTRICE
Instalația electrică de curenți tari se compune din:
– coloanele de alimentare ale tablourilor electrice;
– instalația de iluminat interior;
– instalația de prize si putere;
– instalații de protecție – împotriva șocurilor electrice si tensiunilor periculoase;
– instalatia de paratrăsnet și priza de pământ.
Fiecare locuință va beneficia si de un sistem fotovoltaic, cu module fotovoltaice (500W/buc). Acesta va acoperi parțial sau total consumul global de energie electrica al clădirii, comutarea făcându-se in funcție de nevoie si in funcție de presetarile memorate de către sistem după programarea de către utilizator.
Soluții tehnice curenți slabi
Locuința este dotată cu instalații date – voce, televiziune prin cablu , interfon si supraveghere video.
Proiectul elaborat la faza SF cu avize și studii de specialitate realizate la această faza este elaborat de către NORMA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL Cluj Napoca.
Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 9.149.395,81 lei inclusiv TVA, din care construcţii-montaj (C+M) 5.655.777,84 lei inclusiv TVA.
Durata estimată de execuție lucrări – 20 de luni.
