Locuință ANL cu două camere din municipiul Alba Iulia, scoasă la vânzare cu peste 60.000 de euro. Va fi achitată integral, prin credit bancar
Locuință ANL cu două camere din municipiul Alba Iulia, scoasă la vânzare cu peste 60.000 de euro. Va fi achitată integral, prin credit bancar
Consiliul Local Alba Iulia va avea de dezbătut și aprobat un proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), situat pe strada Lalelelor. Locuința este deținută cu chirie de familia B., iar cumpărarea a fost solicitată de titulara contractului de închiriere.
Prețul de vânzare stabilit de municipalitate este de 337.392,96 lei, sumă care include TVA și comisionul de 1% ce revine administrației locale. Potrivit proiectului de hotărâre nr. 517 din 19 noiembrie 2026, achiziția ar urma să fie realizată cu plata integrală, prin credit bancar.
Apartamentul are o suprafață utilă de 70,7 metri pătrați și este compus din vestibul și spațiu de depozitare, cameră de zi, bucătărie, baie, două dormitoare, grup sanitar și balcon. Vânzarea este propusă în favoarea familiei, împreună cu cota de 6,48% din bunurile indivize comune.
Familia îndeplinește condițiile de venit pentru cumpărarea locuinței
Potrivit documentației care însoțește proiectul, în apartament locuiesc cei doi soți și copiii lor minori. Venitul mediu net lunar al familiei este de 13.148 de lei, rezultat din salariile celor doi părinți și alocațiile copiilor.
Raportat la cei patru membri ai familiei, venitul mediu net este de 3.287 de lei pe persoană. Valoarea se situează sub salariul mediu net pe economie de 5.717 lei, înregistrat în septembrie 2026, pragul luat în calcul pentru verificarea condițiilor legale de cumpărare a unei locuințe ANL.
Apartamentul nu va putea fi vândut timp de cinci ani
Familia deține locuința cu chirie din 22 decembrie 2023, în baza unui contract. Întrucât nu a trecut o perioadă de șase ani de la încheierea primului contract de închiriere, cumpărarea este posibilă în condițiile consemnării unei interdicții de înstrăinare pentru o perioadă de cinci ani de la dobândirea dreptului de proprietate.
Conform proiectului, suma de 337.392,96 lei va fi achitată integral de cumpărători, prin credit bancar, în cel mult cinci zile lucrătoare de la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, ar urma să fie împuternicit să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului și urmează să fie supus votului consilierilor locali. Prin urmare, vânzarea apartamentului nu este încă aprobată, urmând ca decizia să aparțină Consiliului Local Alba Iulia.
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