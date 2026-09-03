IN MEMORIAM – o întâlnire cu memoria unor artiști care au marcat viața culturală a Albei

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 18.00, la Galeria de Artă UAP Alba din Alba Iulia, va avea loc finisajul expoziției „IN MEMORIAM”, dedicată unor artiști importanți legați de spațiul cultural albaiulian și transilvănean.

Expoziția reunește lucrări semnate de Ernest Budeș, Teodor Bihari, Eugen Cioancă, Ștefan Egey, Mircea Iepure, Ovidiu Paștina, Ștefan Radu și Ștefan Szakacs, într-un demers de recuperare a memoriei și de reîntâlnire cu opere care continuă să vorbească dincolo de timpul biografic al creatorilor lor.

Evenimentul va fi prezentat de Dr. Doina Hendre Biro, istoric și specialist în istoria artei, care va propune publicului o lectură a expoziției și a locului ocupat de artiștii reuniți aici în patrimoniul artistic al zonei.

Finisajul nu este doar momentul de încheiere al unei expoziții, ci și un prilej de a reveni asupra ei cu o privire mai atentă, de a pune lucrările în dialog și de a readuce în actualitate personalități artistice care au contribuit la identitatea culturală a Albei.

Expoziția este organizată de Uapr Alba Iulia.

Finisajul expoziției „IN MEMORIAM”

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 18.00

Galeria de Artă UAP Alba, Alba Iulia – lângă Humanitas

Prezintă: Dr. Doina Hendre Biro, istoric și specialist în istoria artei.

Secțiune Știri sub articolul principal