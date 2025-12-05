LIVE VIDEO | Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor și-a deschis porțile: Atmosferă festivă cu Moș Crăciun, concerte de colinde și bunătăți pentru toate gusturile

Rămâi conectat

Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor și-a deschis porțile: Atmosferă festivă cu Moș Crăciun, concerte de colinde și bunătăți pentru toate gusturile

acum 2 ore

Astăzi, 5 decembrie 2025, s-a deschis Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor! Căsuțele cu bunătăți sunt pregătite, bradul e împodobit, Moș Crăciun și-a anunțat venirea, la ora 18.00, iar pe scena special amenajată în cadrul târgului, de la ora 19.00, urcă GINO, cu un super concert de colinde: „Acum, în prag de sărbători!”.

Colindăm cu inima, pentru Alba Iulia – artiștii ediției a III-a

Începând de astăzi, la fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat. Un mix perfect între artiști locali și nume mari va deveni sunetul sărbătorilor la Alba Iulia.

 

Citește și: 5 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026: Atelierele lui Moș Crăciun se întorc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Micul ciocolatier, lumânări parfumate, coronițe și pictură pe globuri de sticlă

Accesul la toate concertele este gratuit iar programul e unul promițător:

-5 decembrie: GINO – „Acum, în prag de sărbători”
-6 decembrie: Corurile „Flori de Mai” și „Tempo” ale Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
-7 decembrie: HARA – Concert special de sărbători
-12 decembrie: Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
-13 decembrie: Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac
-14 decembrie: Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
-19 decembrie: Ioana Mărginean și Colindătorii de pe Valea Sebeșului
-20 decembrie: NARCISA SUCIU & BAND – Magia Crăciunului
-21 decembrie: Tudor Limbean și Loredana Prața, Grupul de colindători „Vestitorii Bucuriei” (George Drăgan, Maximiliana Poienar și Cristiana Viorel)

Fără cabluri. Fără amplificare. Cu talent în exces.

Tineri muzicieni cu care Alba Iulia se mândrește vin să completeze tabloul sonor al unei ierni magice, în Crăciun la Palat: AcoustiChristmas, by Arca Talentelor

Tineri artiști locali, cu un potențial imens, au răspuns provocării lansate de Asociația Arca Talentelor și au urcat… la bord. Centrul Cultural Palatul Principilor a răspuns, la rândul său, nevoii lor de exprimare artistică și le-a deschis ușile Sălii Transilvania, pentru o serie de 4 concerte integrate în ediția de anul acesta a evenimentului Crăciun La Palat. Îi veți putea vedea și aplauda în Sala Transilvania.

-Vineri, 5 decembrie, ora 20.00 – Vladimir ILIESCU, concert de pian și percuție
-Duminică, 7 decembrie, ora 20.00 – Antonia DOGEANU, concert de pian
-Joi, 11 decembrie, ora 19.00 – Muzică de cameră: Felix Constantinescu-pian, Mihai Almășan-vioara, Cătălin Pop-violoncel
-Joi, 18 decembrie, ora 19.00 – Grup vocal „ISHIA”, condus de Maria Zămora

Dacă vă numărați printre producătorii de frumos, ori comercianții de bunătăți, merită precizat că vă puteți încă adjudeca una dintre ultimele căsuțe disponibile din curtea Palatului Principilor, pentru a fi dintre aceia care sporesc magia sărbătorilor, pentru fiecare vizitator, fie el localnic sau turist.

Detalii despre cum vă puteți alege locul în cadrul Târgului de Crăciun de la Palat puteți obține la numărul de telefon: 0358 880 050 sau la adresa [email protected].

