LIVE VIDEO | PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel

PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel

O mână de oameni s-au adunat duminică, 21 decembrie 2025, în fața Curții de Apel Alba Iulia pentru a susține reforma în justiția românească.

Duminică, 21 decembrie 2025, între orele 17:00 și 20:00, oamenii vor protesta pașnic în fața Curții de Apel Alba Iulia pentru a susține reforma în justiție.

,,Magistrații care au avut curajul să vorbească despre neregulile și corupția din sistem trebuie susținuți din stradă. Nu putem rămâne pasivi. Dacă nu punem presiune acum, mâine poate fi prea târziu.

Ce se întâmplă în justiție ne afectează pe toți, la fel cum corupția ne afectează viața de zi cu zi. Nu e un protest politic, e un semn că ne pasă. E despre lege, corectitudine și viitor”, spun organizatorii evenimentului.

Protestatarii cer revocarea Liei Savonea și demiterea conducerii DNA. De asemenea, oamenii vor demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat au avut loc faptele semnalate de Recorder și revizuirea competențelor CSM.

Un alt punct important în cerințelor celor care protestează este eliminarea, pe cale legislativă, a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

,,Cred că și Alba Iulia are un cuvânt de spus în ceea ce privește independența justiției. Am văzut după reportajul Recorder că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite în justiție, unele se știau, altele s-au aflat și credem că vocea noastră trebuie auzită. Alături de alți oameni care se implică civic în Alba Iulia am ieșit pentru a susține niște drepturi ale noastre, care trebuie respectate. Cetățenii merită o justiție independentă, acesta este motivul pentru care am ieșit în seara asta”, a declarat pentru ziarulunirea.ro, Daniel Heiuș, organizatorul evenimentului.

,,Am venit în fața Prefecturii pentru a transmite un mesaj cât mai clar decidenților, că ceva trebuie făcut în justiție. Nu mai pute, continua cu politicieni care fură și care nu sunt pedepsiți niciodată, iar banii furați nu se recuperează niciodată. Societatea nu mai poate funcționa așa, iar justiția trebuie să redevină liberă. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru va trebui să se întâmple, pentru că dacă bugetul public este tot timpul înțepat de tot felul de sugative, la un moment dat nu vor mai fi bani, nici pentru educație, nici pentru sănătate, nici pentru nimic. Lucrurile astea trebuie să înceteze, iar Președintele, Premierul și toți cei care sunt în măsură să ia decizii legate de justiție, trebuie să facă schimbările care sunt necesare, pentru a pune capăt acestui jaf al banului public care nu se oprește niciodată și să tragă la răspundere politicienii care fură fără să fie pedepsiți”, mai spun oamenii.

Organizatorii anunță că protestul va fi pașnic, fără violență.

