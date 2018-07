LIVE VIDEO: Peste 100 de rase și varietăți de căței, din 16 țări, la Alba Iulia, în cursă pentru marele premiu, la Royal Crown Trophy

Circa 1.000 de câini din 16 țări se luptă, duminică, la Alba Iulia, pentru cel mai râvnit trofeu – Supreme Best In Show. În total sunt trei concursuri. În total sunt peste 100 se rase și varietăți de căței.

Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din România care se bucură de patronajul Casei Regale a României, sub tutela căreia s-a înființat Asociația Chinologică din România. Piața Toboșarului de pe Traseul de Nord al Cetății Alba Carolina devine pentru două zile locul de întâlnire al campionilor, indiferent de rasă sau talie.

Evenimentul oferă șansa proprietarilor de câini de rasă, de orice dimensiune și de orice vârstă, să-și evalueze cei mai buni prieteni și să se distreze într-o atmosferă inedită, în Cealaltă Capitală. În afara handler-ilor, la Alba Iulia sunt prezenți retaileri importanți din industria animalelor de companie, arbitri internaționali și reprezentanți ai asociațiilor chinologice din România și ai Federației Chinologice Internaționale.

Nici cățeii mai puțin norocoși nu au fost uitați: un târg de adopții va fi deschis pe toată durata expoziției, lângă poarta a VII-a a Cetății, unde oricine își va putea aduce prietenul necuvântător pentru a-i găsi o familie iubitoare. Tot de acolo, fiecare om își va putea alege un prieten devotat, care îl va iubi necondiționat, pe viață.

Concursul de frumusețe canină de la Alba Iulia face parte din calendarul internațional al expozițiilor chinologice și se desfășoară conform regulamentului Federației Chinologice Internaționale.

Program:

28-29 iulie 2018 între 10:00-18:00 – Târg de adopții

28 iulie 2018:

10.00 – 14.00 Arbitraje la ringuri expoziție națională

17.00 – 20.00 Arbitraje la ringuri expoziție internațională

20.00 Best in Show

29 iulie 2018:

10.00 – 14.00 Arbitraje la ringuri expoziție internațională

14.00 Best in Show și Supreme Best in Show (cel mai frumos câine al expoziției)

Statistici:

– 115 rase și varietăți de căței

– 16 țări participante: România, Austria, Belgia, Cehia, Germania, Estonia, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia, Rusia, Suedia, Slovacia, Serbia, Ucraina.

– arbitri din 5 țări: Portugalia, Austria, Spania, Franța, România

– 5 mari retaileri de produse specifice creșterii câinilor

loading...