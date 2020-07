LIVE VIDEO| Ion Dumitrel își anunță candidatura la conducerea Consiliului Judeţean – Conferință de presă PNL Alba

Vineri, 3 iulie 2020, începând cu ora 11.00, are loc o conferință de presă la Sediul Organizației PNL Alba, la care participă Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și deputatul Florin Roman.

În cadrul conferinței, se așteaptă ca actualul președinte al Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, să își anunțe o nouă candidatură pentru conducerea instituției în fruntea căreia se află de 15 ani. Candidatura lui Ion Dumitrel a fost validată de BPN al PNL în data de 9 martie 2020.

Ion Dumitrel are 62 de ani şi este de profesie inginer. S-a născut în localitatea Brabova (Dolj), este căsătorit şi are un băiat. A absolvit Facultatea mecanică de la Universitatea din Craiova şi are diplomă de licenţă ca inginer.

Din 1985, s-a angajat inginer la Mecanica SA Alba Iulia, apoi la UJCM (şef departament proiectare), din 1988 şi la Prodcom SCCA. Din anul 2000, a fost inginer la Societatea de Transport Gaze Naturale Mediaş – sectorul Alba Iulia. Din 2005 este preşedinte al Consiliului Judeţean Alba.