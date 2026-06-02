Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

În comuna Săsciori a fost semnalată din nou prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, marți, 2 iunie 2026, la ora 17.47.

„La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă,

ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.Intervenția este în desfășurare.

Vom reveni cu informații actualizate”, a precizat Jandarmeria Alba.

Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul

Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum.

De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.

Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut.

La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Turismul din Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

Turismul din judeţul Alba a înregistrat o uşoară creştere în luna martie 2026, atât în ceea ce priveşte numărul de turişti, cât şi faţă de aceeaşi perioadă

VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării

Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării Magistrații din Alba Iulia protestează zilnic, începând de marți, 2 iunie 2026, în fața instituției, activitatea urmând să fie oprită total joi și parțial în restul zilelor, în semn de solidaritate faţă de formele de protest adoptate de

Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună

Noua lege a salarizării prevede majorări consistente ale indemnizațiilor pentru demnitari. Astfel, aleșii locali ar urma să primească salarii mai mari, în unele cazuri cu până la 4.000 de lei

