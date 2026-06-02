Turismul din Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

Turismul din judeţul Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

Turismul din judeţul Alba a înregistrat o uşoară creştere în luna martie 2026, atât în ceea ce priveşte numărul de turişti, cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Totuși, durata sejurului şi gradul de ocupare au continuat să scadă.

În martie 2026, în unităţile turistice din judeţul Alba au fost cazaţi 12.834 de turişti, în creştere cu 0,6% faţă de luna februarie şi cu 3,7% comparativ cu martie 2025.

Situația turismului în Alba

În luna martie 2026, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 12.834 turişti (reprezentând 1,6% din numărul turiştilor înregistraţi la nivel naţional, 779.144 turişti), înregistrându-se creştere cu 79 persoane (+0,6%) faţă de luna anterioară şi cu 456 persoane (+3,7%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2025. Majoritatea turiştilor au fost cazaţi în hoteluri (54,7%), pensiuni agroturistice (16,8%), apartamente şi camere de închiriat (11,1%) şi pensiuni turistice (8,2%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în martie 2026 a fost de 21.313, mai puţin cu 2.249 înnoptări (-9,5%) faţă de luna anterioară şi cu 394 înnoptări (-1,8%) faţă de luna martie 2025. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,66 zile, mai mică decât cea înregistrată în martie 2025 (1,75 zile).

În martie 2026, turiştii români deţin o pondere de 91,6% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul judeţului Alba (11.759 persoane), iar turiştii străini (1.075 persoane) reprezintă 8,4% din total.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna martie 2026 a fost de 8,9%, mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (11,2%) şi decât indicele înregistrat în luna corespunzătoare din anul anterior (9,6%), pe ţară înregistrându-se un indice de 19,4%.

În perioada 1.01–31.03.2026, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 38.151 turişti, înregistrându-se o scădere cu 5,2% faţă de perioada similară din 2025 (40.223 turişti); turiştii români deţin o pondere de 92,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul judeţului Alba (35.158 persoane), iar turiştii străini (2.993 persoane) reprezintă 7,8%, în scădere faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior cu (-9 turişti);

numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 67.897, mai puţin cu 6,8% faţă de perioada similară din anul 2025, când s-au înregistrat 72.875 înnoptări;

durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a fost de 1,78 zile, mai mică decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă din anul 2025 (1,81 zile).

Situația turismului în Regiunea Centru

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2026, în Regiunea Centru, a fost de 182330 (23,4% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o scădere cu 15,6% faţă de luna anterioară. În luna martie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 7660 persoane (-4%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (77041), reprezentând 42,3% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Harghita, reprezentând 5,6% din totalul regional.

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 63% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 11,1%, pensiuni turistice cu 9,9% și pensiuni agroturistice cu 8,2%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2026 au fost de 325945, reprezentând 22,7% din totalul la nivel naţional, în scădere cu 23,9% faţă de luna anterioară şi cu 4,8% faţă de luna corespunzătoare din anul 2025.

Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (61%), fiind urmate de apartamente și camere de închiriat (12,2%), pensiuni turistice (9,9%) și pensiuni agroturistice (8,7%).

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna martie 2026, a fost de 1,79 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în județul Harghita (2,22 zile) și cea mai mică în judeţul Sibiu (1,52 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna martie 2026 de 16,2% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna martie 2025 (18,2%) și sub indicele calculat la nivel national (19,4%). Județul Mureș a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (23,5%), fiind urmat de județele Covasna (22,9%), Brașov (16,8%), Sibiu (15%), Harghita 10,9%, iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (8,9%).

